Jalgaon News : बारावी, दहावीचे हॉल तिकीट अडविणाऱ्या शाळांवर कारवाई

Jalgaon News : बेकायदेशीर व नियमबाह्य फी न भरल्याने कारण देत बारावी, दहावीच्या परीक्षेचे हॉल तिकीट अडविणे व बोर्डाचा फॉर्म न भरणे अशी कामे करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा व विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट द्या, एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही.

अशी दक्षता घ्या अशा सूचना राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय सहसचिव डॉ.एम.व्ही.कदम यांनी जळगावसह धुळे, नंदुरबार, नाशिकच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. (Action will be taken against schools blocking hall tickets of class 12th and 10th jalgaon news)