Jalgaon News : तळमजल्यावरील दुकानांच्या कारवाईचा चेंडू आयुक्तांकडे

जळगाव : नेहरू चौक ते घाणेकर चौकदरम्यान असलेल्या व्यापारी संकुलातील तळमजल्यावरील तीन संकुलावर कारवाईचे ‘सकारण आदेश (Order) काढण्यात आले आहेत. (Actionable orders have been issued against 3 complexes on ground floor of commercial complex jalgaon news)

याबाबत आयुक्ताकडून अंतिम आदेश प्राप्त होण्याची प्रतिक्षा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शहरातील व्यापारी संकुलात वाहन पार्किंगची सुविधा नसल्यामुळे रस्त्यावरच वाहने पार्किंग करावी लागत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे.

संकुलातील तळमजल्यावर पार्किंग असावे, असा नियम असतानाही अनेक संकुलधारकांनी संकुलात पार्किंग न काढता त्या ठिकाणी दुकाने काढली आहेत. शहरात रस्त्यावर होणाऱ्या वाहन पार्किंगवर शहर वाहतूक विभागही कारवाई करीत आहे. त्यामुळे वाहनधारकांची वाहन पार्किंग करण्याबाबत अडचण झाली आहे.

शहरातील व्यापारी संकुलात पार्किंगची सुविधा व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यासाठी महापालिकेने शहरातील व्यापारी संकुलाचे सर्वेक्षण केले आहे. ज्या व्यापारी संकुलधारकांनी संकुलाच्या तळमजल्यावर पार्किंग दाखविले आहे. मात्र, त्या ठिकाणी दुकाने काढली आहेत, अशा संकुलावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नेहरू चौक ते घाणेकर चौक मार्गावरील व्यापारी संकुलाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात २६ संकुलातील तळमजल्यावर पार्किंगच्या जागेवर अनधिकृत दुकाने आढळली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत नगररचना विभागाने हालचाली सुरू केल्या असल्याचे सांगण्यात आले, २६ पैकी तीन संकुलातील तळमजल्यावर पार्किंगच्या जागेत असलेली अनधिकृत दुकाने निष्काषीत करण्याबाबत ‘सकारण’ आदेश देण्यात आले आहे.

त्याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या अतिंम आदेशाची प्रतिक्षा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांनी याबाबत तपासून आदेश दिल्यानंतर नगरचना विभागामार्फत नगररचना सहाय्यक संचालकाकडून त्याबाबतचे आदेश जारी करून संबधित संकुलांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही नगररचना विभागातर्फे सांगण्यात आले.