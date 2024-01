Jalgaon News: अभिनेत्री श्रेया कुळकर्णीचा 'डिलिव्हरी बॉय' चित्रपट लवकरच! बहुचर्चित चित्रपटात आव्हानात्मक भूमिकेत दिसणार

जळगाव : जळगावच्या अभिनेत्री श्रेया कुळकर्णीने हिंदी व मराठी मालिकांसह मराठी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. ती एक मॉडेल सुद्धा आहे. गेले अनेक दिवस तिच्या नव्या चित्रपटाची अर्थात 'डिलिव्हरी बॉय'ची चर्चा सगळीकडे रंगलेली होती.

आता हा चित्रपट पुढील महिन्याच्या ९ तारखेला प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटात ती एक आगळीवेगळी भूमिका साकारताना दिसणार आहे.