Jalgaon Koli Protest: कोळी समाजाचे आंदोलन 26 दिवसांनी अखेर मागे; जातींच्या दाखल्यांच्या तक्रार निराकरणासाठी समिती

Jalgaon Koli Protest : कोळी समाजाच्या जात प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी गेल्या २६ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले जगन्नाथ बाविस्कर आणि त्यांच्या सहकाऱ्‍यांच्या आंदोलनाची शनिवारी (ता. ४) पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत सांगता झाली. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते बाविस्कर यांना उसाचा रस पाजत उपोषण सोडविण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषणाच्या सांगतेवेळी आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार रमेश पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद तसेच मोठ्या संख्येने कोळी समाजबांधव उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की कोळी समाजाच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर दोन बैठका आयोजित करण्यात आल्या. कोळी समाजाच्या जातीच्या तसेच इतर विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली. अधिसंख्यपदांचा सर्वांत मोठा विषय मुख्यमंत्र्यांनी सोडविला आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की आज जवळपास १५० जात प्रमाणपत्र तयार झाले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकारी यांच्याबरोबर बैठक लावली. यांची फलनिष्पत्ती म्हणून कोळी समाजबांधवांना ‘सी फॉर्म’मध्ये प्रमाणपत्र वाटप होण्यास सुरवात झाली आहे.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे जळगावमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस काम चालेल. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत.

समिती स्थापन

आदिवासी व्यक्तींना जातीचे दाखले देताना येणाऱ्या रोजच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली‌ आहे. वेळोवेळी आपणास जात प्रमाणपत्राबाबत अडचणी आल्यास आम्ही आपल्यासाठी फोनवर २४ तास उपलब्ध आहोत.

कोळी सामाजाच्या जातीच्या दाखल्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाहीही पालकमंत्र्यांनी या वेळी दिली. या वेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, आमदार रमेश पाटील, उपोषणकर्ते जगन्नाथ बाविस्कर यांनीही आपले मत व्यक्त केले.