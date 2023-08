Jalgaon News: अग्नावती प्रकल्पात ठणठणाट! पिकांची वाढ खुंटल्याने शेतकरी चिंतेत

By

Jalgaon News : नगरदेवळासह परिसरात पावसाने पाठ फिरविल्याने शेतकरी वर्ग हवालदील झाला आहे.

बागायती शेती पिकांची स्थिती चांगली असली तरी कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचे संकट ओढवले असताना परिसरात दमदार पाऊस अद्याप झालेला नसल्याने पिकांची वाढ खुंटली आहे. (Agnavati project in trouble Farmers worried due to stunted growth of crops Jalgaon News)

एकंदरीत दमदार पाऊस व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा सर्वांची आहे. शेतकऱ्यांना सुरुवातीपासूनच संकटातून जावे लागत असल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने चिंता वाढली आहे.

नगरदेवळा परिसरात शेती हा मुख्य व्यवसाय असून, केळी व कापूस ही मुख्य पिके तर मका पीक उप पीक असून, आर्थिक स्थिती बिकट आहे. सर्वच व्यवसाय शेतीवर अवलंबून असल्याने बागायती क्षेत्र देखील भविष्यात धोक्यात येऊ शकते.

अग्नावती नदीचे उगमस्थान मराठवाड्यातील काळदरी परिसरात असून, त्याही भागात दमदार पाऊस झाला नसल्याने अग्नावती मध्यम प्रकल्पात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. नगरदेवळेकरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

गिरणेवरून नगरदेवळेकरांसाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर होऊन चार वर्षे उलटले तरी देखील अद्यापपर्यंत ती कार्यान्वित होऊ शकली नाही, अशी बिकट परिस्थिती असताना नगरदेवळा परिसरातील सहा गावांतील पाणीपुरवठा योजना ही अग्नावती प्रकल्पांतून होऊ घातली असून, तिला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे.

नगरदेवळा गट ग्रामपंचायतीने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसतानाही ही योजना कार्यान्वित करण्याचा उद्देश काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्या दृष्टीने छोटू लोहार पाठपुरावा करीत आहे.

आजमितीला अशी परिस्थिती असताना इतर सहा गावांना पाणीपुरवठा कितपत यशस्वी होईल, असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. वरूणराजाची कृपा होणे अत्यावश्यक आहे. सर्वत्र पावसाने हाहाकार केला असताना या पट्ट्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑगस्ट महिना उजाडला असताना अग्नावतीत ठणठणाट दिसत आहे.

मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा निम्माच पाऊस

चाळीसगाव तालुक्यात पावसाळा सुरू होऊन जवळपास दोन महिने झाले असले तरी तालुक्यात मात्र पावसाने पाठ फिरवली आहे.

राज्यभरातील अनेक ठिकाणी पावसाने सरासरी ओलांडली असली तरी चाळीसगाव तालुक्यात मात्र पावसाची अवकृपा पाहायला मिळत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे.