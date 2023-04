Jalgaon News : यंदा कापसाचे क्षेत्र घटणार; कृषी विभागाचा अंदाज

Jalgaon News : यंदा कापसाला अपेक्षेपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने यंदा खरीप हंगामात कापसाचे लागवडीचे क्षेत्र घटणार असल्याचा अंदाज जिल्हा कृषी विभागाने वर्तविला आहे. (Agriculture Department predicted that area under cotton cultivation would decrease this year jalgaon news)

दरम्यान, कृषी विभागाकडून खरीप हंगामाच्या तयारीसंदर्भात पीक पेरणीचे नियोजन केले जात असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. जळगाव जिल्ह्यात यंदा तापमान वाढणार असून, पाऊसही लांबणीवर पडणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामाच्या पेरण्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मागील वर्षी पाच लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली होती. त्यातील ७० टक्के कापूस आजही शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. सुरवातील कापसाला १३ हजारांपर्यंत भाव मिळाला होता. हा भाव आणखी वाढेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी कापूस विकला नाही.

नंतर अचानक कापसाचे भाव पडले आणि कापूस शेतकऱ्यांचा घरातच राहिला. त्यामुळे यंदा कापसाच्या लागवडीचे क्षेत्र कमी होणार असल्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तविला आहे. या उलट मक्याचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता वर्तविली आहे.

जिल्ह्यात यंदा पाऊस लांबणार असल्याने त्यादृष्टीने जिल्हा कृषी विभागातर्फे पीक पेऱ्याचे नियोजन होणार आहे, तसेच खते, बी-बियाण्यांच्या साठ्याबाबतही कृषी विभाग आराखडा तयार करीत आहे. मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही खते आणि बियाण्यांची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाकडून काळजी घेतली जात आहे. लवकरच पीक लागवडीचे क्षेत्र जाहीर होणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.