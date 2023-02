वावडे (ता. अमळनेर) : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून किमान तापमानात घट झाली आहे. येत्या दोन दिवसात थंडी वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तविण्यात आली आहे.

थंडीबरोबरच ढगाळ वातावरणाचाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. बदलत्या हवामानाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या वातावरणामुळे अमळनेर तालुक्यात शेतीतील पिकांना धोका निर्माण झाला आहे.

रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, हरभरा पिकांची काढणी करण्यात आली आहे, तर अनेक ठिकाणी काढणी सुरू आहे. दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून ढगाळ वातारवण झाले आहे. या वातावरणामुळे आंबा पिकाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. (Agriculture Update Rabbi crops in danger due to cloudy weather Farmers worried Chances of damage to harvested crops Jalgaon News)

खरिपात अतिपावसाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने रब्बी हंगामातील पिकांबाबत शेतकरी आशावादी होते. मात्र गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आणि धुक्‍यामुळे रब्बीतील पिके धोक्‍यात आली आहेत.

गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून ढगाळ वातावरण झाल्याने या पिकांवर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढणार असल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

गहू पिकास थंडी फायदेशीर असते, मात्र थंडी गायब झाल्याने गहू पिक संकटात सापडणार आहे. पहाटे धुके व सकाळपासून ढगाळ वातावरण होत आहे. यामुळे हरभऱ्यावर घाटेअळी व गहू पिकावर तांबेऱ्याचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे. यामुळे उत्पादनात घट होणार आहे.

दरम्यान, ढगाळ वातावरणामुळे आंब्याचा मोहर गळून पडणे, वाऱ्यामुळे कैऱ्या गळणे, तसेच भुरीसारखा रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे झाडावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तर अनेक ठिकाणी हरभरा व गव्हाची काढणी सुरू आहे, तर हरभरा काढून गंज लावून ठेवली आहे. मात्र, पाऊस आल्यानंतर या पिकांचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेल्या पिके झाकून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ करीत आहे.

फळधारणेवरही परिणाम

मागील तीन ते चार दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आहे. त्यामुळे काढणीसाठी आलेल्या पिकांचे काही प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर आंबा पिकाचा मोहर गळाल्यामुळे फळधरणेवर परिणाम होणार आहे.

