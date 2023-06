Jalgaon News : राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात : अजित पवार

Jalgaon News : राज्यात कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली असून, जाती धर्मात तणाव निर्माण केला जात आहे.

या मागे नेमका कोण, याचा शोध सरकारने घेतला पाहिजे. शांतता राखण्याचे काम सरकारचे आहे. मात्र सरकार असे करताना दिसत नसल्याचा आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे. अमळनेर येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस ग्रंथालय सेलच्या अधिवेशनानिमित्ताने आमदार अनिल पाटील यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री सतीश पाटील, माजी आमदार दिलीप वाघ, कृषिभूषण साहेबराव पाटील उपस्थित होते. (Ajit Pawar say Law and order in state is in jeopardy Criticize government in press conference at Amalner Jalgaon News)

या वेळी त्यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेवर केल्या जाणारा प्रचंड खर्चावर टीका केली. मात्र या योजना लोकांपर्यंत पोहचत आहेत का ?असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. राज्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, वंचितांना न्याय मिळत नाहीये. विरोधकांना साइड ट्रॅक केला जात असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला.

सरकारला वर्षपूर्ती झाली. मात्र अजूनही २० लोकांवर मंत्रिमंडळाचे काम सुरू आहे. एका एका मंत्र्यावर अनेक खात्यांचा अतिरिक्त पदभार आहे. यामुळे विकासाला खीळ बसला आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असून, शेतमालाला भाव मिळत नाही. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात सरकारने समन्वय साधायला हवा, असा सल्ला त्यांनी यावेळी सरकारला दिला.

