Jalgaon News : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी बसचालकांची ‘अल्को टेस्ट’; एसटी आगारात 472 जणांची पथकाकडून तपासणी

Jalgaon News : एसटी बसमधील प्रवाशांचा सुरक्षित प्रवास व्हावा, तसेच मद्यपान करणाऱ्या चालकांना आळा बसावा, यासाठी महामंडळाच्या वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक यांच्या आदेशान्वये सुरक्षा व दक्षता शाखेच्या विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली गुरूवारी (ता. ३१) येथील बसस्थानकात २१४ व शुक्रवारी (ता.१अमळनेर येथील २५८ बसचालकांची अल्कोटेस्ट करण्यात आली, अशी माहिती अमळनेर येथील बसस्थानक आगारप्रमुख इमरान पठाण यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. (Alco test of bus drivers for safety of passengers in jalgaon news)

एसटी महामंडळाचे काही चालक मद्यपान करून वाहन चालवत असल्याचा तक्रारी समोर आल्या होत्या. तसेच सद्यस्थितीत महिला सन्मान योजना सुरू असल्यामुळे प्रवाशांची मोठी गर्दी एसटीमध्ये आढळून येते. यासाठी महामंडळाच्या वाहतूक विभागाने अल्कोटेस्ट करण्याबाबत आदेश दिल्यामुळे ही मोहीम राबविण्यात आली.

दरम्यान, जे चालक मद्यपान करून कामावर आलेले आढळून येतील. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील अनेक विभागांमध्ये काही चालक हे मद्यपान करून कामावर येतात. विशेषत: रात्री मुक्कामासाठी जाणारा बसवरील चालकांबाबतीत हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत असल्याचे समोर आले आहे.

चालक हा कर्तव्यावर आल्यावर त्याची अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे तपासणी करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यासह राज्यात अनेक विभागांमध्ये मद्यपान करून चालक बस चालवत असल्याचा तक्रारी आल्यामुळे चालकांची कुठल्याही प्रकारच्या पद्धतीने तपासणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

हा प्रकार गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे समोर आल्यामुळे एसटी बसचालकांची आता अल्कोटेस्ट मशिनद्वारे तपासणी करण्यात येणार असल्याचे एसटी बसचालकांच्या सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.

मद्यपान करून बस चालवणे धोक्याचे असून प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा. ही भावना मनाशी ठेवत महामंडळाच्या वाहतूक विभागाच्या आदेशान्वये ही मोहीम पारोळा व अमळनेर येथे राबविण्यात आली. अल्कोटेस्टद्वारे जो चालक मद्यप्राशन केलेला आढळतील, त्याची वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला जाईल, असे अमळनेर आगार व्यवस्थापक इमरान पठाण यांनी सांगितले.

दरम्यान, बसचालकांच्या तपासणी मोहिमेचे प्रवाशांकडून कौतुक होत असून, येणाऱ्या काळात एसटीमधून अधिकचा सुरक्षित प्रवास या माध्यमातून मिळणार असल्याचे प्रवासी आशा पाटील यांनी बोलून दाखविले.