अमळनेर : दुचाकीवरून जाताना एकाला नायलॉन मांजा लागून त्याचे ओठ कापले गेले, तर डोळ्याला व पायाला कापले गेले. ही घटना संक्रांतीच्या दिवशी रविवारी (ता. १५) दुपारी घडली.

नायलॉन मांजा विक्री, साठा आणि वापरावर बंदी असल्यावरही शहरात नायलॉन मांजा वापरल्याने त्याचे दुष्परिणाम दिसून आले. चंद्रशेखर भावसार (रा. पानखिडकी) संक्रांतीच्या दिवशी दुपारी धुळे रोडवरून दुचाकीने जात होते. त्याच वेळी एक कापलेल्या पतंगासाठी लहान मुले रस्त्यावर पळत होते. (Amalner cut lip of one with a nylon manja in makar sankranti day Jalgaon News)

अचानक भावसार यांच्या डोळ्याला दोऱ्याचा स्पर्श झाला. लागलीच चष्म्याला दोरा घासला जाऊन ओठाला लागल्याने भावसार यांचा ओठ कापला गेला. क्षणभर त्यांना काहीच जाणवले नाही. मात्र, काही वेळात दुचाकीवर रक्त पडू लागताच त्यांना जखम झाल्याचे जाणवले. मोठ्या प्रमाणावर गंभीर जखम झाल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉ. परेश पाटील, डॉ. अलीम शेख यांनी तब्बल ३५ टाके टाकून उपचार केले. आता भावसार यांची प्रकृती ठीक आहे.

घटनेचे वृत्त कळताच पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे, मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी आपापल्या पथकाला मांजावर कारवाईचे आदेश दिले. आरोग्य निरीक्षक युवराज चव्हाण, राधेश्याम अग्रवाल व आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी गांधलीपुरा, इस्लामपुरा व बालाजीपुरा पतंग उत्सवात जाऊन नायलॉन मांजाचे १५ रहाट जप्त केल्या. पोलिस उपनिरीक्षक नरसिंग वाघ, सहाय्यक उपनिरीक्षक विलास पाटील, मधुकर पाटील यांनीही दुकानांवर जाऊन तपासणी केली. पोलिसांनी कारवाई सुरू करताच व्यापाऱ्यानी मांजा लपवून घेतला.

