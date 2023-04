By

Traffic Problem : शहरातील मुख्य रस्त्यांसह बाजारपेठेतील व्यापारी संकुलाबाहेर रस्त्यावरच वाहने उभी केली जात असल्याने वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. पार्किंग होत असल्याने रस्ते अरुंद झाले आहेत.

त्यात हातगाडीधारक व्यावसायिकांचे अतिक्रमण आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी रस्तेच शिल्लक नाही. तर यामुळे वाद होऊन पादचाऱ्यांनाच काही हातगाडी व्यावसायिक अरेरावी करण्याच्या घटना घडतात.

यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे. (Amalner people shocked by traffic jam problem of parking will difficult jalgan news)

अमळनेर शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता व्यावसायिक व्यापारी संकुल उभारताना पार्किंगचा कुठेही विचार करण्यात आलेला नाही. पार्किंगची कोणतीही व्यवस्था अनेक ठिकाणी केलेली नाही.

त्यामुळे ग्राहकांच्या, दुकानदारांची वाहने दुकानांसमोर दोन्ही बाजूंनी वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे रस्ता रुंद होत आहे. त्यातही चारचाकी वाहन आले तर हा रस्ता पूर्णपणे बंद होतो. पादचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. याकडे पालिकाही लक्ष देत नाही, त्यामुळे दिवसेंदिवस हा प्रश्न जटिल होत आहे.

धुळे रस्त्यावर रोजच कोंडी

अमळनेर शहरातून धुळे शहराकडे जाणारा मुख्य राज्य महामार्ग आहे. मात्र या रस्त्यावरच दगडी दरवाजपासून ते आर. के. नगरपर्यंत वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. सोबतच तहसील कार्यालय आणि पाचपावली मंदिराजवळील चौकात विविध हातगाडी, टपरी व्यावसायिकांनी विळखा घातला आहे.

त्यामुळे येथून मार्ग काढणे कठीण जाते. खरे तर नगरपालिकेने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, अतिक्रमण विभाग काय करतो, त्यांना हे रस्त्यावरील अतिक्रमणे दिसत नाहीत का,असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

पादचारी रस्ते हडप

धुळे रस्त्यावर पालिकेतर्फे पादचारी रस्ते (फुटपाथ) तयार करण्यात आले आहेत. मात्र या रस्त्यांवरच व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे केली असल्याने पायी चालणे अवघड झाले आहे.

धुळे रस्त्यावरील मोठमोठ्या हॉस्पिटलबाहेर दुचाकींच्या लांबच लांब रांगा नेहमीच लागलेल्या असतात. यामुळे अनेकवेळा वाहतूक कोंडीची समस्या उदभवते.

कारवाई होणे गरजेचे

शहरातील तसेच बाजारपेठेतील प्रमुख रस्त्यांवरील पार्किंगची समस्या नगरपालिका व पोलिस प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून सोडवणे गरजेचे आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. वाहतूक पोलिस व पालिकेचा अतिक्रमण विभाग नावालाच आहेत की काय, अशी सर्वसामान्यांची धारणा झाली आहे.

बसस्थानकाला गराडा

बसस्थानक परिसराला खासगी वाहनांचा नेहमीच गराडा असतो. मुख्य रस्त्यावरच खासगी वाहने उभी केलेली असल्याने रस्ते अरुंद झालेले आहेत. यातच या ठिकाणी फेरीवाले तसेच अतिक्रमणधारकांनी बस्तान बसविलेले असल्याने या परिसराला नेहमीच यात्रेचे स्वरूप असते. यामुळे मात्र सामान्यांना पायी चालणे जिकिरीचे झाले आहे.

"अतिक्रमण विभागाला आदेश देण्यात आलेले आहेत. पादचारी रस्ते तसेच पालिकेच्या अधिपत्याखालील जागांवर असलेल्या अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात येणार आहेत."

- प्रशांत सरोदे, मुख्याधिकारी, नगरपालिका, अमळनेर

"ठरवून दिलेल्या जागेवरच वाहनधारकांनी आपली वाहने उभी करायची आहेत, अन्यथा वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल."

- विजय शिंदे, पोलिस निरीक्षक, अमळनेर