Jalgaon Municipality News : अमृत टप्पा एक नळजोडणी अद्यापही पूर्ण होईना; पूर्णत्वाचा मात्र गाजावाजा

Jalgaon Municipality News : अमृत योजनेचा टप्पा एकअंतर्गत महापालिकेतर्फे नळजोडणी दिली आहे. मात्र अद्यापही त्याची जोडणी न झाल्याने निळ्या नळ्यांतून दररोज हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे.

दुसरीकडे मात्र पहिल्या टप्प्याची योजना पूर्ण झाल्याचा महापालिकेतर्फे गाजावाजा करण्यात येत आहे. (Amrut phase one taping is yet to be completed in jalgaon news)