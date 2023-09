Jalgaon Accident News : चोपड्यातील अभियंत्याचा पुणे येथे अपघातात मृत्यू

Jalgaon Accident News : शहरातील गणेश कॉलनीमधील रहिवासी अभियंता रोहित दिनेश पाटील (वय २६) यांचा रविवारी (ता. १७) पुणे -बंगळूर महामार्गावरील खंबाटकी बोगदा ओलांडल्यावर दुचाकीने पुण्याकडे येताना शिरवळ शिवाराजवळ मागून येणाऱ्या कंटेनरखाली येऊन झालेल्या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. (An engineer from Chopda died in an accident in Pune jalgaon news)

पुणे येथे नोकरीस असलेला गणेश कॉलनीमधील रहिवासी अभियंता रोहित दिनेश पाटील शनिवार -रविवार सुटी असल्याने मित्रांसोबत दुचाकीने गणपतीच्या दर्शनास गेला होता.

दर्शन करून ते पुण्याकडे परत येत असताना पुणे -बंगळूर महामार्गावर खंबाटकी बोगदा ओलांडल्यावर दुचाकीने पुण्याकडे येताना शिरवळ शिवाराजवळ मागून येणाऱ्या कंटेनरखाली येऊन झालेल्या अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

अभियंता रोहित पाटील यांचा जुळा भाऊ राहुल पाटील हा सिव्हिल अभियंता असून, तो जयपूर येथे नोकरीस आहे. डॉ. सायली पाटील ही बहीण आहे. रोहित हा कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे रजिस्ट्रार दिनेश पाटील यांचा सुपुत्र होत.