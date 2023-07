Jalgaon Political News: जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची आठवड्यात नियुक्ती : मंत्री अनिल पाटील

By

Jalgaon Political News : येत्या आठवडाभरात जिल्ह्यात तालुकानिहाय दौरे करून पक्षात काम करू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेऊ.

त्यानंतर जिल्हाध्यक्ष, नवीन कार्यकारिणीसह विविध सेल, आघाड्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे करतील, अशी माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार यांच्या गटातील मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. (Appointment of office bearers in district during week Minister Anil Patil Jalgaon Political News)

पद्मालय विश्रामगृहात मंत्री पाटील यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. माजी आमदार दिलीप वाघ, मनीष जैन यांच्यासह जिल्हा बँकेचे चेअरमन संजय पवार, युवकचे पदाधिकारी रवींद्र नाना पाटील, अभिषेक पाटील, धरणगावचे ज्ञानेश्‍वर महाजन यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री अनिल पाटील म्हणाले, की राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर प्रथमच आम्ही जिल्ह्यात ही बैठक घेतली. पुढील आठवड्यात जिल्हाभरात फिरून नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. त्यात जिल्हाध्यक्षांसह विविध आघाडी, सेलचे अध्यक्ष, पदाधिकारी नेमले जातील.

पक्ष कार्यालय बाबुजींचे

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सध्याचे जिल्हा कार्यालय माजी खासदार व नेते ईश्‍वरलाल जैन यांनी बांधून दिले आहे. ते पक्षाच्या वेलफेअर ट्रस्टच्या नावावर नाही.

जैन यांनी ते बांधून दिल्यानंतर काही नेत्यांनी त्यांना तेथे येण्यापासून मज्जाव केला होता. या पक्ष कार्यालयावर आमचा दावा आहे. अर्थात, बाबुजींच्या मालकीचे असल्याने त्यांनी ते कुणाला द्यावे, हे ठरवावे, असेही पाटील म्हणाले.

खडसेंसह सर्वांनाच विनंती

अजितदादांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास ठेवत ९० टक्के नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आमच्यासोबत आले आहेत. मंत्र्यांचे खातेवाटप झाल्यावर उर्वरित नेतेही येतील.

आमची एकनाथ खडसे यांच्यासह गुलाबराव देवकर, सतीश पाटील, अशा सर्वच नेत्यांसह पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना अजित पवारांसोबत येण्याची विनंती आहे, असे मंत्री पाटील म्हणाले.