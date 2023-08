Jalgaon News : जिल्हा नियोजन मंडळाच्या समान निधी वाटपास मंजूरी; शिवसेना शिंदे गटाच्या गटनेत्यांची गैरहजेरी

Jalgaon News : जिल्हा नियोजन मडळातून मिळालेल्या निधीतून समान वाटप करण्याचे महापौर जयश्री महाजन यांनी जाहिर केले होते.

त्याला आता सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, शिवसेना (शिंदे गट) गटनेते दिलीप पोकळे या बैठकिस गैरहजर होते. (Approval of group leaders of all parties for distribution of common funds to District Planning Board jalgaon news)

जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ अंतर्गंत जळगाव महापालिकेला एकुण ३० कोटी १८ लाख ८२ हजार ८०० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या मध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना- ९ कोटी ८८ लख ७० हजार ८००, नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजना- ५ कोटी ३६ लक्ष १२ हजार, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना- १४ कोटी ९४ लाख रूपयांच्या निधीचा समावेश आहे.

या निधीपैकी दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी हा फक्त दलित वस्तीच्या प्रभागांमधीलच कामांवर खर्च केला जाणार आहे. शहरात दलित वस्ती अंतर्गत प्रभाग क्रमांक १, ३, ४, १०, १३ आदी प्रभागांचा सामावेश आहे. या प्रभागांमधील २० नगरसेवकांना प्रत्येकी ७४ लाख प्रमाणे निधीची कामे दिली जाणार आहेत.

तर, दलितेतर वस्ती सुधार योजना व नगरोत्थान योजनेतून प्रत्येक नगरसेवकांना ३० लक्ष रूपयांचा निधी दिला जाणार आहे.

तसेच, मनपा फंडातून नगरसेवक विकास निधीतूनदेखील नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील विकास कामांसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी वाटप होणार आहे. या संदर्भांत सोमवारी (ता. ७) दुपारी महापौर जयश्री महाजन यांच्या दालनात बैठक घेवून चर्चा करण्यात आली.

यात शिवसेना ठाकरे गट, एमआयएमच्या गटनेत्यांसह भाजपच्या सदस्यांनी समान निधी वाटपास सहमती दर्शविली आहे. दरम्यान, महापौरांनी सर्व नगरसेवकांना दोन दिवसात कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले.

महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, शिवसेना गटनेते अनंत जोशी, एमआयएम गटनेते रियाज बागवान, भाजप नगरसेवक डॉ. अश्‍विन सोनवणे व ॲड. शुचिता हाडा, शिंदे गटाचे नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे आदी उपस्थित होते.