Jalgaon News : दरोड्याच्या उद्देशाने फिरणाऱ्यांना अटक

अमळनेर : बनावट नंबर प्लेट असलेल्या कारमधून दरोड्याच्या उद्देशाने जाणाऱ्या चार जणांच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत.

हे चौघे मालेगाव येथील रहिवासी असून, त्यांच्याकडून कारसह सुऱ्या, चाकू, लोखंडी टामी आदी साहित्य जप्त करण्यात आले आहेत. शहरातील चोपडा रस्त्यावरील गजानन महाराज मंदिरासमोर बुधवारी (ता. ११) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. (Arrest of those roaming for purpose of robbery Four people in custody Knives guns seized along car Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik Accident News : सिन्नर शिर्डी महामार्गावर बस व ट्रक ची धडक झाल्याने भिषण अपघात

सहायक फौजदार बापू साळुंखे व चंद्रकांत पाटील हे रात्रीची गस्त घालत असताना अमळनेर ते चोपडा रस्त्यावर त्यांना एका कारमध्ये (एमएच १९, एव्ही ५३६२) चालकासह चार जण बसलेले दिसले. बापू साळुंखे यांना त्यांचा संशय आल्याने त्यांनी चालकाला त्याचे नाव, गाव विचारले असता, त्याने त्याचे नाव साहील शेख सुलेमान (वय २२, रा. विजयनगर, गल्ली नं. १, कुसुंबा रोड, मालेगाव) असे सांगितले.

तर त्याच्यासोबत खालिद शहा मेहमूद शहा (वय २१, रा. रमजानपुरा, कुसुंबा रोड, मालेगाव), इसरार खान जमशेर खान (वय २३, रा. निहालनगर, मालेगाव), फिरोज शेख मुसा (वय २४, रा. साहील नगर, मालेगाव) अशी त्यांची नाव होती. चौघांची विचारपूस केली असता, त्यांनी जळगाव जात असल्याचे सांगितले. कारची पाहणी केली असता, कारच्या पुढील बाजूला कोणतीही नंबरप्लेट लावलेली आढळून आली नाही.

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

हेही वाचा: Nashik News : मीनाताई ठाकरे उद्यानात स्वच्छता मोहीम; उद्यानातील खेळण्यांची लवकरच दुरुस्ती!

मात्र, मागील बाजूला नंबर प्लेट लावलेली होती. त्यांनी लगेचच मोबाईलवरील वाहन ॲपवर हा क्रमांक टाकून खात्री केली असता, तो क्रमांक दुचाकीचा असल्याचे दिसून आले. डिक्कीमध्ये चाकाच्या खाली एमएच १५, बी.एक्स ०४७५ हा क्रमांक असलेल्या चार नंबरप्लेट्‌स आढळून आल्या. तसेच हूक असलेली लोखंडाची टामी व दुसरी सरळ किंचित वाकलेली लोखंडी टामी अशा सुमारे २ फूट लांबीच्या टाम्या आढळून आल्या.

कारच्या मागील सीटच्या खाली करड्या रंगाच्या हातरुमालात गुंडाळलेला एक धारदार चाकू, सुती पांढऱ्या रंगाचा दोरखंड व वेगवेगळ्या आकाराच्या दुचाकी व कारच्या चाव्यांचे दोन गुच्छ देखील आढळून आले. हे सर्व साहित्य जप्त करून चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही कारही चोरीची असल्याचा संशय असून, या प्रकरणी चौघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा: Jalgaon News : कोटींच्या घोषणा, पण खड्ड्यातून सुटकाच नाही