Jalgaon News : हृदयासंबंधित बालकांवर बिनाटाक्याची शस्त्रक्रिया; डॉ. पाटील रुग्णालयात टीमचे मिशन

Jalgaon News : गोदावरी फाउंडेशन संचलित डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व धर्मार्थ रुग्णालयाच्या हृदयालय या विभागातर्फे हृदयासंबंधित आजारांसाठी शस्त्रक्रिया शिबिरात १२ बालकांवर एएसडी, व्हीएसडी, पीडीए शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात आली. (ASD VSD PDA surgery was done free on 12 children in Dr Ulhas Patil Medical College and Charitable Hospital jalgaon news)

यासाठी ३ ते ५ जुलैदरम्यान झालेल्या शिबिराचा बुधवारी (ता. ५) समारोप झाला. या शिबिरात बालकांच्या हृदयाला जन्मत: छिद्र असल्यास ही समस्या वेळीच ओळखली आणि गरजेनुसार एएसडी/व्हीएसडी किंवा पीडीए या शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉक्टरांद्वारे करून घेतल्यास त्यांचे भविष्य खूप चांगले असते.

अल्प पल्स व हृदयाचा दाबाची तपासणी करण्यात आली. या शिबिरातून १२ बालकांना दिलासा मिळाला.

या टीमने केले मिशन

मुंबईच्या वाडीया हॉस्पिटलचे इंटरव्हेशनल पेडियाट्रीक कॉर्डिओलॉजिस्ट डॉ. श्रीपाल जैन, डीएम कॉर्डिओलॉजिस्ट डॉ. पाटील, डॉ. सुमीत शेजोळ, तज्ज्ञ डॉ. धवल खडके, भूलरोग तज्ज्ञ डॉ. सतीश, डॉ. राजेश्वरी, डॉ. चेतन भोळे, डॉ. उमेश यांच्या टीमने या शस्त्रक्रिया केल्यात. त्यांना नीलेश तेली, बालाजी सुधाकर बिराजदार, गोल्डी सावळे, दीपाली भांबेरे व नर्सिंग स्टाफने सहकार्य केले. शस्त्रक्रियेनंतर बालरोग विभागातील डॉ. अनंत बेंडाळे, डॉ. उमाकांत अनेकर, डॉ. सुयोग तन्नीरवार, डॉ. विक्रांत देशमुख, डॉ. गौरव पाटेकर, निवासी डॉ. दर्शन राठी, डॉ. चंदाराणी यांनी बालकांची काळजी घेतली.