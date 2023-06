Ashadhi Ekadashi 2023 : पिंप्राळा रथोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात; विठू नामाच्या गजरात अवतरणार पंढरी

By

Ashadhi Ekadashi 2023 : येथील पिंप्राळा परिसरातील श्री विठ्ठल मंदिर संस्थानतर्फे आषाढी एकादशीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या रथोत्सवाची तयारी पूर्ण झाली आहे.

येत्या गुरुवारी (ता. २९) प्रतिपंढरपूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंप्राळात रथाची मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. मंगळवारी (ता. २७) रथाच्या चाकांना मिस्त्री दत्तू मिस्त्री, राजू मिस्त्री, स्वयंसेवक पुरुषोत्तम सोमाणी यांनी आंबडी लाऊन ग्रिसिंग केली. (ashadhi ekadashi Preparations for Pimprala Rathotsav are in final stage jalgaon news)

आषाढी एकादशीनिमित्त गुरुवारी श्री विठ्ठल मंदिरामध्ये पहाटे पाचला विठ्ठल-रुख्माई यांचा महाअभिषेक व पूजन होईल. सकाळी सातला वाणी समाजातर्फे अभिषेक पूजन होईल. नंतर रथावर विराजमान होणारी राधाकृष्णाची मूर्ती, अर्जुन (सारथी), घोडे, गरुड मूर्ती व हनुमान मूर्तींची विधिवत पूजा होईल.

श्री पांडुरंग भजनी मंडळ मंदिरामध्ये टाळ व मृदंगाच्या गजरात अभंग, गवळणी व भजन करून राधा कृष्णाची मूर्ती सकाळी साडेअकराला दुपारी रथावर विराजमान होईल. दुपारी साडेबाराला मंदिराचे पुजारी श्‍याम जोशी यांच्या मंत्रोच्चारात वाणी समाजातर्फे रथाची महापूजा होईल. त्यानंतर उपस्थित मान्यवर मंडळाच्या हस्ते महाआरती होईल.

महापूजेनंतर उपस्थित मान्यवर मंडळी, मंदिराचे पुजारी, भजनी मंडळाचे अध्यक्ष, मोगरी लावणारे स्वयंसेवक, नगरसेवक, प्रमुख पाहुणे, ग्रामस्थ मंडळींचा श्री विठ्ठल मंदिर संस्थान, वाणी पंच मंडळातर्फे गांधी चौकात सत्कार होईल. महाआरती झाल्यानंतर ‘जानकाबाई की जय’ या जय घोषात उपस्थित मान्यवर मंडळी व भक्तगण दोराने रथ ओढण्याचा आनंद लुटतात व यात्रेला सुरवात होते.

आषाढी एकादशीनिमित्त टचवूडची पॉलिश करून वेगवेगळ्या रंगाने व फुलांनी, तसेच रंगीबेरंगी लाईटींग करून रथ सजविण्यात येतो. दुपारी बाराच्या सुमारास सारथी अर्जुन, हनुमान, गरुड मूर्ती व त्यापुढे घोडे आरुढ होऊन रथ सुशोभीत करण्यात येतो, तसेच रथासमोर पुढे पांडुरंग भजनी मंडळ, पालखीच्या सोहळ्यात टाळ मृदंगाच्या गजरात भजन, गवळणी, अभंग, गाण्यात मन होऊन पंढरपूरचे वातावरण निर्माण करतात.

त्यानंतर रथोत्सवाला सुरवात होते. मोगरी लाणारे स्वयंसेवक चिंचेच्या मोगरीने रथ वळविणे, थांबविणे, रथाला योग्य दिशा देण्याचे जोखमीचे कार्य जबाबदारीने पार पाडण्यात मग्न असतात. ठिकठिकाणी रथ थांबविल्यानंतर वाणी समाजाचे कार्यकर्ते भाविकांनी दिलेले आरतीचे ताट घेऊन पांडुरंगाला ओवाळून आरतीचे ताटात श्रीफळ, गुळ, धणेमिश्रीत पंजारी, केळीचा प्रसाद देतात. भाविकांना पंजारीचा प्रसाद वाटणे व कानगी (वर्गणी) जमा करण्याचे कार्य करीत असतात.

रथापुढे पालखी, भजनी मंडळ, दिंडी, भगवे झेंडे, गुरव मंगल वाद्य, लेझीम, भवानी देवीची सोंग, श्री पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी आलेल्या भक्तांची अलोट गर्दी, रथोत्सव मार्गावर आयोजक व भविकांच्या स्वागतासाठी फराळ, चहापाणी व पिण्याचे पाण्याची मोफत सेवा या भक्तीमय वातावरणातून पिंप्राळानगरीला प्रतिपंढरपूर यात्रेचे स्वरूप निर्माण झालेले दिसते.

नियोजित शांतता कमिटीप्रमुख, माजी पोलिसपाटील, ग्रामस्थ, कर्मचारी रथाजवळ येणाऱ्या भाविकांना चाकापासून दूर करणे, रथ ओढताना कोणालाही इजा झाली नाही. रथ थांबल्यावरच भाविकांना प्रसादवाटप करतात, अशी माहिती रथोत्सव समितीप्रमुख अनिल वाणी व श्री विठ्ठल मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष मोहनदास पुरुषोत्तम वाणी यांनी दिली.