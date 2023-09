Jalgaon Crime News : दारुचे पैसे न दिल्याने फायटरने हल्ला

Jalgaon Crime News : दारु पिण्यासाठी एका बेवड्याने तरुणाकडे पैसे मागितले, परंतु त्याने पैसे देण्यास नकार दिल्याने तरुणाच्या तोंडावर फायटरने मारहाण करुन गंभीर जखमी केल्याची घटना सोमवारी (ता. ११) रात्री बेंडाळे चौकात घडली. (Attacked by fighter for not paying for liquor jalgaon crime news)

काट्या फाईल परिसरात जियान शेख सलाउद्दीन हा तरुण वास्तव्यास आहे. त्याच परिसरातील शहजाद खान सलिमखान उर्फ लल्ला हा दोन-तीन दिवसांपासून त्याला त्रास देत होता. सोमवारी रात्री अकराच्या सुमारास जयान शेख हा काका खलील शेख यांच्यासोबत सुप्रिम कॉलनीत जात होता.

त्यावेळी शहजाद खान याने बेंडाळे चौकाकडून नेरीनाक्याकडे दुचाकीवरुन येत जयान शेखच्या गाडीपुढे गाडी आडवी लावून हजार रुपयांची मागणी केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नकार देताच त्याला शिवीगाळ करण्यास सुरवात केली.

त्यानंतर त्याच्या हातातील फायटरने जयान शेखच्या तोंडावर मारुन त्याला गंभीर जखमी केले. त्याने रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर शनिपेठ पोलिसात तक्रार दिली. त्यानुसार शहजाद खान सलिम खान उर्फ लल्ला याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.