Jalgaon Crime News : मंडळाधिकाऱ्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न; दोघांना अटक

Jalgaon Crime News : वरणगाव येथे अवैध वाळूचे बेकादा उत्खनन करून उपसा करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी गेलेल्या मंडळाधिकाऱ्यांसह पथकावर सुसाट वाळू डंपर चढवून चिरडण्याचा प्रयत्न झाला होता.

वरणगाव पोलिसांत याप्रकरणी खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल झाला असून गुन्ह्यात डंपरचालक पुंडलिक ऊर्फ तेजस ज्ञानेश्वर सोनवणे (वय २३, रा.नांद्रा खुर्द, ता. जळगाव) सह डंपरमालक सुभाष पंडित कोळी अशा दोघांना अटक करण्यात आली आहे. (attempt to crush officials who went to take action against illegal sand mining jalgaon crime news)