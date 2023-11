Jalgaon Crime News : बेशुद्ध महिला रुग्णावर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न; मोबाईल द्वारे झाला भांडाफोड

By

Jalgaon Crime News : जिल्हापेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील श्री. संतुलन हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत वॉर्डबॉयकडून उपचारासाठी दाखल रुग्ण महिलेचा विनयभंग केल्याचा गंभीर प्रकार घडला.

पीडित महिलेच्या पतीने मोबाईलमध्ये शूटिंग केल्याने घटना उघडकीस आली असून जिल्‍हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(Attempt to molestation on unconscious female patient at hospital jalgaon crime news )

पोलिसात दाखल तक्रारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील २६ वर्षीय गृहिणी जळगाव शहरातील श्री संतुलन हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी आल्या होत्या.

मंगळवारी (ता.१४) सकाळी साडेनऊ वाजेच्या सुमारास हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना वॉर्डबॉय नीलेश ज्ञानेश्‍वर बाविस्कर (रा. कांचन नगर, जळगाव) याने काहीही आवश्यकता नसताना महिलेच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करत विनयभंग केला.

हा प्रकार घडल्यानंतर पीडित महिलेने जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तक्रारीवरून संशयित वॉर्डबॉय नीलेश बाविस्कर याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला पोलिस नाईक वंदना राठोड तपास करीत आहेत.

व्हिडीओवरुन फुटले बिंग

संशयित वॉर्डबॉयच्या हालचालींवर संशय आल्याने महिला उपचार घेत असताना मोबाईलमध्ये त्याच्या हालचालींचे व्हिडिओ चित्रित झाल्यावरून या गंभीर प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी याची दखल घेत गुन्ह्याची नोंद करण्यात येऊन गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे.