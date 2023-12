Jalgaon Crime News : डोक्यामध्ये दगड घालून तरुणाचा खुनाचा प्रयत्न

Jalgaon Crime News : येथील जैनाबादमध्ये मासे घेण्यासाठी रविवारी (ता. १०) रात्री पावणेनऊच्या सुमारास आलेल्या तरुणाचा परिसरातील तरुणांशी वाद होऊन मारामारी झाली.

मारहाणीत तरुणाच्या डोक्यात मोठा दगड घालून त्याचा खून करण्याचा प्रयत्न झाला.(Attempted murder of young man by putting stone in his head jalgaon crime news)