Jalgaon News : बँकांनी योजना पोचवण्यासाठी दिवाळीपर्यंत राबवावी मोहीम : आयुष प्रसाद

Jalgaon News : बँकांशी संलग्न असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी दिवाळीपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या जिल्हा व्यवस्थापकांना केली.

जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समन्वय समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत व्यावसायिक कर्जे, बचतगटांच्या कर्जाचा आढावा घेण्यात आला. (Ayush Prasad statement Banks should run a campaign till Diwali to deliver scheme jalgaon news)

श्री. प्रसाद म्हणाले, पीएम स्वनिधी पोर्टलवरील ‘पेंडन्सी' दूर करण्यात यावी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत अधिक प्रस्ताव प्राप्त होण्यासाठी बँकांनी प्रचार-प्रसाराचे काम करावे. प्राप्त प्रस्तावांची तात्काळ तपासणी करून अर्जदारांना लाभ देण्यात यावा. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या पोर्टलवरील अडचणी दूर करण्यात याव्यात.

स्टार्ट अप इंडिया योजनेत बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील ‘इन्क्युबेशन सेंटर'शी समन्वय साधून योजनेचा लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेत नागरी स्थानिक संस्थेच्या समन्वयाने बँकिंग नसलेल्या क्लस्टर्ससह इतर क्षेत्रांमध्ये बँकिंग योजनांची व्याप्ती वाढविण्याचे काम करण्यात यावे.

त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गटविकास अधिकारी व नगरपालिका मुख्याधिकारी यांच्यातर्फे प्राप्त अधिक कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावेत. सुकन्या समृद्धी योजनेचा जिल्ह्यातील शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये गटविकास अधिकारी, जिल्हा व तालुका शिक्षणाधिकाऱ्यांतर्फे प्रचार-प्रसार करण्यात यावा.

१०० ठिकाणी बॅंक सखी

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतर्फे महिला बचतगटांना मदत करण्यासाठी जिल्ह्यातील १०० ठिकाणी बॅंक सखी नियुक्त करावयाच्या आहेत. त्यासाठी बँकांनी समन्वयाने कामकाज करावे. सरकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व एक चांगला आराखडा तयार करण्यासाठी सर्व जिल्हा व्यवस्थापक, प्रमुख व समन्वयकांची २ नोव्हेंबरला बैठक होत आहे.