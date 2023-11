Jalgaon News: जनतेच्या सकारात्मक प्रतिसादातून जिल्ह्याचा विकास : आयुष प्रसाद

By

Jalgaon News : जिल्ह्यात विकासाच्यादृष्टीने मूलभूत समस्यांची अडचण असून सरकार, प्रशासन आणि जनतेच्या सकारात्मक मानसिकता व पाठपुराव्यामुळे प्रगती करणे शक्य आहे, असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

रोटरी क्लब ऑफ जळगाव गोल्डसिटीतर्फे गणपती नगरातील रोटरी हॉलमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम झाला. अध्यक्ष प्रकाश पटेल, मानद सचिव मनीष पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. (Ayush Prasad statement Development of district through positive response of public jalgaon news)

गोल्डसिटीचे सदस्य अमित आहुजा यांनी मुलाखतीचे संचालन केले. श्री. प्रसाद म्हणाले, की महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांची प्रगती वेगाने होत असून जळगाव जिल्ह्याची गती संथ आहे. कापूस, केळी उत्पादनात घट, सुवर्ण व्यवसायात राज्याबाहेरील शहरांचा वाढता सहभाग, ई- बस स्थानकासाठी जागेची अडचण, उड्डाणपुलासाठीच्या भरावासाठी माती उपलब्ध नाही, विमानतळाच्या धावपट्टीसाठी भूसंपादनाचे काम, वंदे भारत रेल्वेसाठी स्लॉट नाही, विजेचे खांब स्थलांतर न करता रस्त्याचे काम, निधी अभावी रखडलेले पण पूर्णत्वास आलेले अनेक प्रकल्प अशा सर्व विकास कामांमध्ये मोठ्या नाही पण मूलभूत समस्या आहेत.

शिक्षण-नोकरीसाठी तरुण बाहेर

शिक्षण- नोकरी निमित्ताने १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील तरुण बाहेर जात आहेत. याशिवाय घरगुती हिंसाचार, मुलींचा जन्मदर याबाबत चिंता व्यक्त करून कुपोषणातही जळगाव जिल्हा नंदुरबारबरोबर आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वाळू व मद्याची अवैध विक्री व वाहतूक, त्यातून वाढणारी गुन्हेगारी यासंबंधाने सांगत श्री. प्रसाद यांनी गुन्हेगारांवर हद्दपारीसह केलेली कारवाईची माहिती दिली.

व्यवसायाची वेळ रात्री दहापर्यंत ठेवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुलाखतीच्या सुरुवातीला रोटरी गोल्डसिटीचे माजी अध्यक्ष सतीश मंडोरा यांनी श्री. प्रसाद यांचे स्वागत केले. शेवटी माजी अध्यक्ष उमंग मेहता यांनी सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार केला. माजी अध्यक्ष नंदू अडवानी यांनी आभार मानले.

पर्यटन विकासावर भर

गुड गव्हर्नन्स’विषयी माहिती देऊन माझ्या कालावधीत दोन ते चार मोठी कामे करण्याची इच्छा असून त्यातील एक ते दोन नक्की होतील. जामनेर, पाचोरा भागात टेक्स्टाईल हबसह इतर प्रकल्प आणि उद्योग वाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणार आहे. पर्यटनातून रोजगाराच्या संधी, हतनूर धरणाचे आठ दरवाजे, शेळगाव बॅरेजचे काम यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले