Jalgaon Rain Damage : भुयारी गटारींमुळे रस्त्यांची दुर्दशा; जागोजागी खड्डे, पहिल्याच पावसात दाणादाण

Jalgaon Rain Damage : शहरात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या भुयारी गटारींच्या कामामुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून, रस्त्यांवर चालणे मुश्किल झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे. (Bad condition of roads in first rain in jalgaon rain damage news)

शहरातील सर्व प्रभागामध्ये जागोजागी रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत. नागरिकांना चालणे मुश्किल झाले आहे. पालिकेची मुदत गेल्या डिसेंबर २०२१ पासून संपल्यामुळे जानेवारी २०२२ पासून प्रशासकाच्या ताब्यात पालिकेचा कारभार आहे. पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे हेच प्रशासक आहेत.

शहरातील मुख्य रस्त्यांमधील भडगाव रस्ता, हिरापूर रस्ता, मालेगाव रस्ता सोडला तर स्टेशन रस्ता, घाट रस्ता दोन्ही पुलावरील रस्ते यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. जागोजागी खड्डे पडलेले आहेत.

पालिकेची मुदत संपून दीड वर्षे होऊन गेले असल्यामुळे नगरसेवक लक्ष देत नाहीत, त्यांना काही अधिकार नाही, खासदार, आमदार यांना वेळ नाही, त्यांना नागरिकांच्या समस्यांचे काही घेणे देणे नाही. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची झाली आहे.

शहरातील भुयारी गटारीचे काम गेल्या आठ दिवसांपासून हिरापूर रस्त्यावरील विजयवाडी भागात सुरू आहे. त्या भागात तीन शाळा, मुख्याधिकारी यांचे निवासस्थान आहे. शाळेतील विधार्थ्यांना चालणे मुश्किल झाले आहे. पालक वर्ग पालिकेच्या नावाने ओरडत आहेत. मुख्याधिकारी यांच्या निवासस्थानासमोरचा रस्ता चिखलमय झाला असून, वाहने स्लीप होत आहेत.

सहनशील चाळीसगावकर

नगरपालिकेची घरपट्टी भरत असताना स्वच्छता कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, मालमत्ता कर, आदी कर भरत असतो. मात्र, शहरामध्ये प्रत्येक प्रभागात कचऱ्याचे ढीग दिसतात. गटारी वेळेवर साफ केल्या जात नाहीत. रस्त्यांची परिस्थिती बघितली अशी, तरी नागरिकांना त्यांचे काही सोयरसुतक नाही. नागरिकांमध्ये सहनशिलतेचे प्रमाण अधिक आहे. कोणीही यासंदर्भात आवाज उठवायाला तयार नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे फावते.

नागरिकच तक्रार करत नाही तर त्यामुळे अधिकारीवर्ग लक्ष देत नाही. पावसाळा सुरू झाल्यामुळे पावसाची गेल्या दोन दिवसांपासून रिपरिप सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागातील रस्त्यांवरील खड्ड्यामध्ये पाणी साचत आहे. नागरिकांना, महिला, विद्यार्थी, वयोवृद्ध नागरिक, वाहनधारक यांना रस्त्यांवर चालणे मुश्किल होऊन गेले आहे.