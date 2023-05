Summer Heatstroke News : सावधान..! जळगावात उष्माघाताने मृत्यूचे पर्व!

Jalgaon News : शहर आणि जिल्ह्याचे तापमान ४५ ‘प्लस’ झाले आहे. वाढत्या तापमानामुळे होणारा त्रास आणि उष्माघातामुळे दिवसेंदिवस मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे.

जिल्ह्यात महिनाभरात दहा ते अकरा रुग्णांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाला असून, उष्माघाताचा त्रास होऊ नये, यासाठी शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय तथा रुग्णालयातर्फे उन्हात काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी मोफत उष्माघात प्रतिबंधक होमिओपॅथी औषधांचे वाटप करण्यात येत आहे. (Be careful Death due to heat stroke in Jalgaon Take care of yourself and your family Distribution of preventive medicine Jalgaon News)

जळगावात वाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताचा त्रास जाणवू लागला आहे. जिल्‍हा रुग्णालय तथा शासकीय महाविद्यालयात विशेष उष्माघात कक्षाची स्थापना केली आहे, तर मोहाडी येथील होमिओपॅथी महाविद्यालय तथा रुग्णालयातर्फे जळगाव शहरात ५० हजार रुग्णांना मोफत उष्माघात प्रतिबंधक औषधांचे वाटप करण्यात येत आहे. जळगावकरांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

उष्माघाताची लक्षणे

थकवा जाणवणे, ताप येणे, त्वचा कोरडी पडणे, मळमळ, उलट्या होणे, डायरिया-डिसेंट्रीचा त्रास जाणवणे, डोके दुखणे, भूक न लागणे, चक्कर येणे, ग्लानी येणे, निरुत्साही वाटणे, पाय, पोटऱ्यांसह अंगात वेदना जाणवणे, नाकातून रक्त येणे, श्‍वास घेण्यात अडचण व नाडीची गती वाढणे, बेशुद्ध होणे, रक्तदाब वाढणे, मानसिक बेचैनी वाटणे, अस्वस्थता जाणवणे. ताप, नाका-कानातून वाफा जाणवणे आदी.

असे आहेत प्रतिबंधात्मक उपाय

वाढत्या तापमानात फार वेळ कष्टाची कामे टाळावीत, प्रत्येक तास-अर्ध्या तासात विश्रांती घ्यावी, कष्टाची कामे सकाळी लवकर उन्हाचा चटका वाढण्यापूर्वी उरकून घ्यावीत, उष्णता शोषून घेणारे कपडे वापरावेत (काळे व भडक कपडे टाळावेत), फिट्ट जिन्स-शर्टऐवजी कॉटनचे सैल कपडे वापरावेत, दिवसभर थोड्या-थोड्या वेळाने पाणी, सरबत, लिंबूपाण्याचे सेवन करावे, बाहेर पडताना गॉगल, डोक्यावर रुमाल-टोपी किंवा स्कार्फचा वापर करावा.

कष्टकऱ्यांसाठी उपयोगी औषधी

बांधकाम मजूर, एसटी चालक-वाहक, छोटे व्यावसायिक, हमाल-मापाडी, वाहतूक पोलिस आदी ज्यांना उन्हात काम करावे लागते, अशा सर्वांसाठी होमिओपॅथीचे औषध वरदान असून, उन्हात निघण्यापूर्वी (सकाळी दहाला) एकवेळी पाच गोळ्या, दुपारी तीनच्या सुमारास पाच गोळ्या, अशा स्वरूपात उष्माघात प्रतिबंधक औषधी घ्यावयाची आहेत. ही औषधी लहान मुलांपासून वृद्धांसाठी उपयोगी असून, याचा कुठलाही साइड इफेक्ट किंवा बंधने नाहीत.

सामाजिक संस्थांना आवाहन

वाहतूक पोलिस, बसवाहक-चालक आणि इतर कष्टकऱ्यांना औषधवाटप करण्यात येत असून, शहरातील विविध सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना मोफत वाटपासाठी औषधी उपलब्ध करून दिली आहे. औषध हवे असल्यास मोहाडी शासकीय रुग्णालय तथा होमिओपॅथी रुग्णालयातील उपप्राचार्य डॉ. रितेश पाटिल यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.

"दिवसेंदिवस तापमानाचा पारा वाढत असून, जळगावचे तापमान ४७-४८ अंशांपर्यंत पोचले आहे. ही स्थिती आणखी १५ दिवस राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, उष्माघातापासून कष्टकरी, बांधकाम मजूर, शेतमजुरांचे रक्षण व्हावे, या उदात्त हेतूने उष्माघात प्रतिबंधक औषधांचे वाटप करण्यात येत आहे."

-डॉ. रितेश पाटील, उपप्राचार्य, शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय