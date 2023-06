Benefits Of Yoga : योगासनांनी करा आपले आयुष्य निरोगी : प्रा. डॉ. एन. बी. स्वामी

By

Benefits Of Yoga : मानवी जीवनाचे अंतिम ध्येय ‘मोक्ष’प्राप्त असते. ते योगाने साध्य हाेते, म्हणून ‘योग’ हे मोक्ष प्राप्तीचे साधन आहे. दररोज योगा, प्राणायाम केल्याने अनेक व्याधींपासून सुटका मिळेल. १५० प्रकारची योगासने आहेत.

तुम्हाला ज्या योगासनात आनंद वाटेल तोच रोज करा. योगामुळे परमानंद मिळतो. कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टींचे अतिसेवन केल्यास विकार जडतात. यामुळे केव्हाही खाताना-पिताना अतिरेक करू नका. ( benefits of yoga Make your life healthy with Yoga jalgaon news )

योग्य आहार, योगासने, योग्य दिनचर्येने निरोगी आयुष्य राखता येते, असा आरोग्याचा मौलीक मंत्री येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाचे स्वस्थवृत्त व योग विभागप्रमुख प्रा. डॉ. एन. बी. स्वामी यांनी दिला.

‘सकाळ’च्या शहर कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या ‘सकाळ-संवाद’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. महाविद्यालयातील सहाय्यक डॉ. वर्षा बारी, डॉ. गणेश टेकाळे उपस्थित होते.

डॉ. स्वामी म्हणाले, की पावसाळा, हिवाळ्यात रोज तिळाच्या तेलाने सर्वांगाला मालीश करा. यामुळे चेहऱ्यासह अंगावरील सुरकत्या निघून जातील. चेहऱ्यावर नवा तेजेलदारपणा येईल. रक्तवाहिन्या मोकळ्या राहून रक्त प्रवाह सुरळीत राहील. परिणामी, ब्लाकजेसचे प्राब्लेम येणार नाहीत. योगासनांनी अनेक व्याधींपासून दूर राहू शकतो.

तुम्हाला जी योगासन करायची, ती रोज अर्धातास करा. योगासनांमुळे आंतरिक ऊर्जा मिळते. दिवसभर ते आपल्याला कामे करताना प्रोत्साहन देते. वक्रासन, अर्धचंद्रासन, भ्रामरी, प्राणायाम, कपालभाती यामुळे तुमच्या शरीरातील साखरेवर (मधुमेह) नियंत्रण ठेवता येईल. हृदय चांगले ठेवायचे असेल, तर दररोज भ्रामरी, प्राणायाम, अनुलोम-विलोम करा.

आहाराविषयी दिल्या टीप्स

आहाराविषयी ते म्हणाले, की शाकाहार हा केव्हाही चांगला. मासांहार करण्यासाठी प्राण्यांना विशिष्ठ प्रकारे दातांचे सुळे दिलेले असतात. मानवाला तसे सुळे नसल्याने आपण मांस योग्यप्रकारे बारीक करू शकत नाही.

असे पोटात गेलेले मांस अपचन करण्यास कारणीभूत ठरते. यामुळे केव्हाही शाकाहारच चांगला आहे. दिवसा पोटभर जेवण करा. रात्री मात्र अर्धपोटी राहा. कारण रात्रीच्या भोजनानंतर तुम्हाला झोपायचे असते. अन्न पचण्यासाठी किमान पाच ते सहा तास लागतात. रात्री अतिभोजन केले, की अपचन होऊन अनेक व्याधी जडतात.