Jalgaon News : भोईटेनगर रेल्वे उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला होण्याची शक्यता; श्री शिवपुराण कथेसाठी सुविधा

Jalgaon News : डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कानळदा मार्गावरील बडे जटेधारी शिवमंदिर स्थळी पंडित प्रदीप मिश्रा यांची श्री शिवपुराण कथा होत असून त्यासाठी एकाच मार्गावर वाहतुकीचा भार येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग म्हणून पिंप्राळा रेल्वेगेटवरील भोईटेनगरजवळचा रेल्वे उड्डाणपूल खुला होण्याची शक्यता आहे.(Bhoite Nagar railway flyover is likely to be opened for traffic jalgaon news)

पुलाचे काम पूर्णत्वाकडे असले, तरी अद्याप शंभर टक्के पूर्ण झाले नाही. सध्या पुलाचे रंगकाम सुरू आहे. श्री शिवपुराण कथेसाठी होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता, प्रशासन पूल खुला करण्यासंबंधी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करीत आहे. त्यादृष्टीने सर्व चाचपणी केली जात आहे. श्री शिवपुराण कथा ५ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे.

त्यासाठी शहर आणि जिल्ह्यासह आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून मोठ्याप्रमाणात शिवभक्तांची गर्दी होईल. पंडित मिश्रांच्या कथेसाठी लाखो भक्त जमतात, असा प्रत्येक ठिकाणचा अनुभव आहे. जळगावमधील कथेसाठी सात दिवसांमध्ये ७ लाख भाविक येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

पिंप्राळा रेल्वेगेट भागात भोइटेनगरलगचा उभारण्यात येत असलेला रेल्वे उड्डाणपूल

वाहतुकीच्या सुविधेवर भर

कथास्थळी चारही बाजूंनी भक्तांची गर्दी येणार असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होऊ नये म्हणून प्रशासनही ‘अलर्ट मोड’वर आहे. जळगाव शहरातून येणाऱ्या भक्तांची एकाच मार्गावरून म्हणजे, शिवाजीनगर उड्डाण पूल मार्गावर गर्दी होऊ नये म्हणून पर्यायी मार्गांचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी तरसोद मार्गे, असोदा व कानळदा मार्गावर कथास्थळी जाता येणार आहे.

भोईटेनगर रेल्वेपुलाचा पर्याय

जळगाव शहरातील भक्तांची संख्या मोठी असेल. त्यामुळे या भक्तांसाठी कथास्थळी जाण्यासाठी उभारण्यात येत असलेला भोईटेनगर रेल्वे उड्डाणपूल खुला केला जाण्याची शक्यता आहे. पुलाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. त्याची चाचणीही बाकी आहे. तरीही वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये म्हणून हा पर्याय वापरला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.