Jalgaon News : शासकीय कामांसाठी भोकर, तांदळी वाळू गट राखीव; GPS यंत्रणेशिवाय ETP निघणार नाही

Jalgaon News :नवीन वाळू धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यातील रहिवाशांना आता ६०० रुपये दराने वाळू उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बुधवारी (ता. १०) टेंडर ओपन होतील.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने शासकीय कामांसाठी भोकर (ता. जळगाव) व तांदळी (ता. अमळनेर) येथील वाळू गट राखीव ठेवले आहेत. (Bhokar Tandli sand group reserved for government works ETP will not depart without GPS system Jalgaon News)

भोकर येथील वाळू गटात १२ हजार ८५ ब्रास वाळू आहे. हतनूर धरणाच्या कामांसाठी तीन हजार ब्रास, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शासकीय कामांसाठी नऊ हजार ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय झाला आहे.

वाळूच्या ठेक्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आहे. बांधकाम विभागाने वाळूच्या स्वामीत्व धन सहाशे रुपये ब्रासने जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केले आहे.

तांदळी येथील वाळू गटात ५ हजार ३२७ ब्रास वाळू आहे. ही वाळू तापी निम्म प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. तापी निम्म प्रकल्प विभागाकडे हा गट सोपविला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने वरील यंत्रणांना गट सोपविला असून, त्यांनी नेमलेल्या वाहनातूनच वाळू वाहतूक होईल. वाहनांना जीपीएस यंत्रणा असल्याशिवाय ‘ईटीपी’ (इलेक्टानिक ट्रान्सपोर्ट पास) निघणार नाही.

परिणामी, वाळूची गाडी पुढे जाऊ शकणार नाही. वाहतूक करताना नियम व अटी टाकल्या असून, जीपीएस यंत्रणेशिवाय वाहन जाताना आढळल्यास, वाहने दुसऱ्याच ठिकाणी वाळू नेऊन खाली करीत असल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित यंत्रणेला दंड करण्यात येणार आहे.

जून २०२२ पासून जिल्ह्यात वाळूउपसा बंद आहे. यंदा चांगला पाऊस झाल्याने विविध ठिकाणच्या नद्यांमध्ये वाळूचा मोठा साठा झाला आहे. शासनाने वाळू सर्वसामान्यांना परवडेल, अशा दरात देण्याचे धोरण निश्चित केल्याने वाळू लिलावाची प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून रखडली होती.

आता राज्य शासनानेच वाळूचे दर सहाशे रुपये ब्रास जाहीर केले आहेत. प्रत्येक तालुक्यात एक वाळू डेपो असणार आहे. तो डेपो कंत्राटदाराला देण्यात येईल. तो गटांपासून तर डेपोपर्यंत वाळू काढून आणेल.

जेव्हा नागरिकांकडून वाळूची मागणी होईल, तेव्हा तो त्यानेच प्रमाणित केलेल्या डंपर, ट्रॅक्टरमधून वाळू पाठविली जाईल. जो खर्च त्याला येईल त्यातून वाळूचा दर सहाशे रुपयांप्रमाणे नागरिकांकडून घेतला जाईल. खर्चाची उर्वरित रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला शासन देणार आहे.

आनलाईन पद्धतीने खालील वाळू गटांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत एकाने टेंडर भरले आहे. १० मेस टेंडर भरण्याचा अंतिम दिवस आहे.

या वाळू लिलावाची सुरू आहे प्रक्रिया

वाळू गटाचे नाव--उपलब्ध वाळू साठा

*केऱ्हाळे बुद्रुक (ता. रावेर)--१,७६७ ब्रास

*पातोंडी (ता. रावेर)--१,७७६

*दोधे (ता. रावेर)--२,१४७

*धावडे (ता. अमळनेर)--६,३६०

*बाभूळगाव-१ (ता. धरणगाव)--२,७३५

*बाभूळगाव-२ (ता. धरणगाव)-- ३,९३३ ब्रास