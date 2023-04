जळगाव : मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एक हजार ५७० कोटी ४१ लाखांचा एकूण उत्पन्न (महसूल) मिळाला आहे. २०२१-२२ च्या तुलनेत हे उत्पन्न २९ टक्के जादा असल्याची माहिती रेल्वेचे विभागाय वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक शिवराज मानसपुरे यांनी दिली. (Bhusawal department revenue of fifteen hundred crores! Central Railway 29 percent more revenue than last year Jalgaon News)

गेल्या वर्षी एक हजार २२० कोटी ६७ लाख उत्पन्न होते. त्यात यंदा २९ टक्के वाढ झाली आहे. रेल्वेगाड्यांतील प्रवासी वाहतुकीतून (मेल एक्स्प्रेस कोचिंग) ७४३ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. गेल्या वर्षी ४५१ कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदा तीन कोटी ४३ लाख प्रवाशांनी प्रवास केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६५ टक्के जास्त (एक कोटी २९ लाख) प्रवाशांनी प्रवास केला.

माल वाहतुकीतून ७०७ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. यंदा ६.२८ दशलक्ष टन मालाची वाहतूक झाली. गेल्या वर्षी ५.८४ दशलक्ष टन मालाची वाहतूक झाली होती. फुकटे प्रवासी रेल्वेला अधिक उत्पन्न मिळवून देतात. तिकीट तपासणीद्वारे ७१ कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला.

गेल्या वर्षी ६२ कोटी ६१ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला. यंदाच्या तिकीट तपासणीत वर्षभरात नऊ लाख १४ हजार प्रवासी विनातिकीट प्रवास करताना आढळून आले.

तिकीट तपासणीसाठी एकूण सात मेगाड्राइव्ह राबविण्यात आले. त्यातही एक कोटी २० लाखांची कमाई झाली. विविध पथकांच्या तपासणीदरम्यान पाच दलाल एजंटांना पकडले गेले. पीआरएस आरक्षित तिकिटांची विक्री केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून पाच कोटी ३० लाख दंड वसूल झाला.

केटरिंग स्टॉलच्या भाडेपोटी रेल्वेला आट कोटी तीन लाखांचे उत्पन्न मिळाले. पार्किंगद्वारे चार कोटी चार लाखांचे उत्पन्न मिळाले. पार्सलद्वारे ४१ कोटी ३५ लाखांचे उत्पन्न मिळाले. थकबाकीदारांकडे ४९ लाखांची थकबाकी आहे.

ठळक कामगिरी

*अमरावती, अकोला, शेगाव, भुसावळ, मनमाड, नाशिक या सहा रेल्वेस्थानकांवर करारनामा करून नवीन रेस्टॉरंट देण्यात आले.

*अकोला, भुसावळ, जळगाव, नाशिक या चार स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू करण्यात आले.

*अमरावती स्थानकावर दोन, मनमाडला दोन, अकोल्याला एक, भुसावळ, जळगाव, नाशिकला प्रत्येकी एक-एक, अशा आठ नवीन लिफ्ट सुरू.

*अकोला, नाशिक स्थानकावर दोन नवीन एस्केलेटर सुरू.

*७५० व्हॉल्टचे नवीन कोचिंग ट्रेनचे इलेक्ट्रिक पॉवर उपकेंद्र मनमाड स्थानकावर सुरू झाले. दर वर्षी ३९ लाख रुपयांच्या बचतीसह मध्य रेल्वेमध्ये हे पहिले आहे.

*शेगाव, बडनेरा, अकोला या तिन्ही स्थानकांवर प्रवाशांसाठी एसी वेटिंग हॉल सुरू.