Jalgaon Lok Sabha: जळगाव लोकसभेत भाजपला मोठे बळ!

By

"जळगाव लोकसभा मतदार संघ भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जात आहे. आजही तो पक्षासाठी एक मजबूत मतदार संघ मानला जात आहे. परंतु आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर अमळनेरचे एकमेव आमदार अनिल पाटील हे अजित पवार यांच्या सोबत गेले आहेत, शिवाय त्यांना मंत्रिपदही मिळाले आहे. अगोदर जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपद शिंदे गटाकडे तेही जळगाव लोकसभा मतदार संघात आहे. त्यामुळे आजच्या स्थितीत तरी भारतीय जनता पक्षाचा हा मतदार संघ आणखी बळकट झाला आहे." - कैलास शिंदे, जळगाव

(Big strength for BJP in Jalgaon Lok Sabha after ajit pawar join BJP jalgaon political)

जळगाव लोकसभा मतदार संघातील सन २०१९ च्या निवडणुकीचे चित्र पाहता या लोकसभा मतदार संघात भारतीय जनता पक्षाचे उन्मेष पाटील हे खासदार आहेत. या मतदार संघात येणाऱ्या विधानसभेकडे पाहिल्यास जळगाव ग्रामीणमध्ये शिंदे गटाचे मंत्री असलेले गुलाबराव पाटील आमदार आहे.

पारोळा येथे चिमणराव पाटील (शिंदे गट), पाचोरा येथे किशोर पाटील (शिंदे गट), चाळीसगावात मंगेश चव्हाण (भाजप),जळगावात सुरेश भोळे (भाजप) व अमळनेर येथे सद्या मंत्री झालेले अनिल पाटील (राष्ट्रवादी) हे आमदार आहेत. त्यामुळे लोकसभा मतदार संघावर भाजपची पकड मजबूत आहे.

सन २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जळगाव लोकसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे गुलाबराव देवकर यांनी निवडणूक लढविली होती.

त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. गुलाबराव देवकर हे आजही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये आहेत. ते आजही शरद पवारसोबत असल्याचे पक्षाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील यांनी सांगितले.

जळगाव लोकसभा निवडणूक मविआच्या माध्यमातून लढण्याचे निश्‍चित केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे हा मतदार संघ होता. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर चित्र बदलले आहे. कारण एकमेव आमदार पक्ष सोडून गेले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे मविआतील घटकपक्षापैकी शिवसेना (ठाकरे गट) या मतदारसंघावर दावा सांगू शकतो कारण या मतदार संघातून विधानसभेला ठाकरे गटाचे पाचोरा व पारोळा या मतदार संघात दोन आमदार निवडून आले होते.

तसेच बहुतांश विधानसभा मतदार संघात ठाकरे गटाची स्थिती भक्कम आहे. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटही उमेदवारीचा दावा करू शकतो.

भाजपतर्फे विद्यमान खासदार पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याचा दावा आहे. मात्र आता या मतदार संघात शिंदे गटाचा व आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या अजित पवार गटाचाही मंत्री आहे.

त्यामुळे आता तेही या मतदार संघावर दावा करू शकतात. या मतदार संघात कॉंग्रेस व राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसेची स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारीचा दावा होण्याची शक्यता कमीच आहे.

भाजपतर्फे विद्यमान खासदार पाटील यांचा दावा आहेच परंतु पक्षातर्फे चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांचेही उमेदवारीसाठी नाव चर्चेत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे लोकसभा उमेदवारी चर्चेत असलेले व आता अजित पवारांसोबत जाऊन मंत्री झालेले अनिल भाईदास पाटील यांनाही भाजपतर्फे उमेदवारी मिळू शकते. भाजप विरोधात राष्ट्रवादी काँगेस शरद पवार यांच्या गटातर्फे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र चाळीसगाव येथील जिल्हा दूध संघाचे संचालक प्रमोद पाटील हे सुद्धा इच्छुक आहेत. मविआतील घटक पक्ष शिवसेना ठाकरे गटाने दावा केल्यास त्यांच्यातर्फे पारोळा येथील हर्षल माने व पाचोरा येथील वैशाली पाटील यांनाही उमेदवारी मिळू शकते.