Jalgaon News : आयशर ट्रक आदळून दुचाकीस्वार ठार; पाळधीजवळील घटना

Jalgaon News : पाळधी (ता. धरणगाव) गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर उभ्या वाहतूक पोलिसाने ट्रकला हात देताच सुसाट आयशर ट्रक जागच्या जागी थांबला.

ट्रकमागून येणारा दुचाकीस्वार त्या ट्रकवर आदळून जागीच ठार झाला. संदीप गोरख देसले (वय ३५, रा. कुसुंबा, ता. जि. जळगाव) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.(Bike rider killed after hitting Shayari Events near Paldi As soon as policeman gave his hand truck stopped on spot Jalgaon News)

जिल्‍हा रुग्णालयात परिचित व नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संदीप देसले कुसुंबा (ता. जळगाव) येथे पत्नी व दोन मुलांसह वास्तव्याला होता. लक्झरीवर चालक म्हणून तो काम करीत होता. नेहमीप्रमाणे त्याने सुरत ते जळगाव बस घेऊन आला.

कासोदा येथे प्रवाशांना सोडले. नंतर कासोदा येथून संदीप दुचाकीवरून जळगावकडे येण्यासाठी निघाला होता. राष्ट्रीय महामार्गावर सकाळी साडेसातच्या सुमारास पाळधी गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक पोलिसांनी धरणगांकडून जळगावकडे येणारी आयशरला हात दिला.

त्यामुळे आयशर ट्रक जागीच थांबला. तेवढ्यात संदीप देसले दुचाकीने येत असताना मागून जोरदार धडक दिली. यात संदीपच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेबाबत जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. मृताच्या पश्चात आई अरुणाबाई, वडील गोरख देसले, भाऊ दीपक, पत्नी सोनाली आणि ज्ञानेश्वरी व दर्पण हे दोन मुले असा परिवार आहे.

