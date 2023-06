Jalgaon Accident News : दुचाकीस्वार दाम्पत्याचा ट्रकच्या धडकेत मृत्यू

Jalgaon News : शालकाला मुलगा झाला म्हणून त्यांची भेट घेवून घराकडे परतणाऱ्या दाम्पत्यावर क्रुर काळाने झडप घातली.

अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीवरील पती-पत्नी ठार झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २४) सकाळी दहाच्या सुमारास नशिराबादजवळ (ता. जळगाव) महामार्गावर घडली. या अपघातात तीनवर्षीय बाळ मात्र सुखरुप बचावले आहे. (Biker couple Death in a truck collision Accident near Nasirabad three year old baby survived Jalgaon Accident News)

शेनफडू बाबुराव कोळी (वय ३५, रा. सामरोद, ता. जामनेर) व त्यांची पत्नी भारती कोळी (वय ३२) असे मयत दांपत्याचे नाव आहे. तर चिमुरडा रुद्र (वय ३) सुखरुप बचावला आहे. कोळी दाम्पत्य मुलगा रुद्र याच्यासह सामरोद येथे वास्तव्यास आहे.

शेती काम करून ते, कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. शेनफडू कोळी यांच्या असोदा येथील शालकाला मुलगा झाल्याने त्याला पाहण्यासाठी ते पत्नी व मुलासह शुक्रवारी (ता. २३) आसोदा येथे आले होते. रात्रभर मुक्काम करून शनिवारी सकाळी नऊच्या सुमारास ते दुचाकी (एमएच १९, एए २०९५)द्वारे नशिराबाद मार्गे सामरोदला परत जात होते.

नशिराबाद येथे महाजन हॉटेलजवळ महामार्गावर त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात आयशर वाहनाने धडक दिल्याने ते जागीच कोसळले. या अपघातात भारती कोळी यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, शेनफडू कोळी व त्यांचा मुलगा रुद्र याला नशिराबाद पोलीस व नागरिकांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी आणले. तेथे उपचार सुरू असताना शेनफडू यांचा मृत्यू झाला. रुद्र याला किरकोळ मार लागला असून, तो सुखरूप आहे. याप्रकरणी नशिराबाद पोलीस ठाण्यात नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरु होते.

बाळ रुद्र अनाथ..

अपघास्थळावर घडलेल्या अकल्पीत व अनुचित प्रकारानंतर बाळ रुद्र गर्दीकडे एकटक बघत रडत होता. बाळाचे छत्रच हरपल्याने अनेकांना रडू कोसळले. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर मयत कोळी परिवाराच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात गर्दी केली होती. काही वेळापूर्वी आपल्या घरी भेट घेऊन गेलेली बहीण आणि मेहुण्यांच्या मृत्यूची बातमी मिळताच आसोदा येथे राहणाऱ्या शालकालाही जबर मानसीक धक्का बसला आहे.