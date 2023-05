Jalgaon BJP News : मनपास दरमहा 3 कोटींचे पूर्ण मिळणार अनुदान

Jalgaon News : आमदार सुरेश भोळे यांच्या प्रयत्नातून शहर महापालिका पूर्णपणे कर्जमुक्त झाली आहे. एप्रिलपासून जळगाव महापालिकेस वस्तू व सेवा कर अनुदानाची तीन कोटी रुपयांची पूर्ण रक्कम मिळणार आहे. (bjp Mahanagar said in press release that municipality will get full subsidy of 3 crores per month)

शहर विकासासाठी त्याचा फायदा होणार आहे, असे भारतीय जनता पक्ष महानगरने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

जळगाव महापालिकेने विविध विकास योजनांसाठी हुडको या वित्तीय संस्थेकडून घेतलेले २५० रुपये कर्जापोटी आमदार सुरेश भोळे यांनी शासनामार्फत कर्जाची ५० टक्के भरावयाची सूट जळगाव शहर महापालिकेस दिली.

शासनाकडून वितरित करण्यात येणाऱ्या २५० कोटी रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम म्हणजेच १२५ कोटी रक्कम जळगाव महापालिकेस देय असलेल्या वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदानातून दरमहा तीन कोटी रुपये शासन स्तरावर कपात करण्यात येत होती.

ती वसुली पूर्ण झाली असून, एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेस वस्तू व सेवा कर अनुदानची पूर्ण रक्कम देण्यात येणार आहे.

यामुळे जळगाव शहर महापालिकेस दरमहा तीन कोटी रुपयांचा निधीची वाढ होणार आहे. यामुळे जळगाव शहराच्या विकासासाठी निश्चितच फायदा होणार आहे. आमदार सुरेश भोळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले आहेत. प्रसिद्धिप्रमुख मनोज रमेश भांडारकर यांनी हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.