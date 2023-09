Jalgaon News : शासनाने स्थगिती दिल्यानंतरही जळगावात छत्रपती शिवाजी महाराज व सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते रविवारी (ता. १०) थाटात अनावरण करण्यात आले. (Both statues unveiled by Uddhav Thackeray Presence of large number of citizens Jalgaon News)

महापालिकेच्या सतरा मजली प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण सकाळी अकराला श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या वेळी ढोल-ताशांच्या गजरासह मोठा जल्लोष करण्यात आला. खासदार संजय राऊत, मिलींद नार्वेकर, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय सावंत, महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, भोर लेवा पंचायतचे कुंटूबप्रमुख रमेश विठू पाटील या वेळी उपस्थित होते.

या वेळी श्री. ठाकरे म्हणाले, कि सरदार पटेल यांनी केलेल्या कार्यामुळे जनतेने त्यांना पोलादी पुरूष अशी उपाधी दिलेली आहे. सरदार पटेल हे दूरदृष्टीचे नेते होते. सरदार पटेलांचा हा पुतळा जनतेला प्रेरणा देईल असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

तर, खासदार श्री. राऊत म्हणाले की, सरदार पटेल यांचे विचार हे राष्ट्रभक्तीचे विचार होते. त्यांनी निजामांना गुडघे टेकायला लावले. या पोलादी पुरूषाच्या पुतळ्याचे अनावरण उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या पोलादी व्यक्तीकडून होत आहे, ही कदाचित सरदार पटेलांचीच इच्छा असावी.

पिंप्राळ्यातही प्रचंड गर्दी

पिंप्राळा येथे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्‍वारूढ पुतळ्याचेही थाटात अनावरण करण्यात आले. श्री. ठाकरे यांच्या सत्कारासाठी या वेळी प्रंचड गर्दी होती. रस्त्याच्या दुतर्फा नागरिक उभे होते.

ढोल-ताशांच्या गजरात उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी ठाकरे यांचे स्वागत केले. खासदार राऊत, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख विष्णू भंगाळे, महानगरप्रमुख शरद तायडे, महापालिका गटनेते नितीन लढ्ढा, पाचोरा येथील शिवसेनेच्या वैशाली पाटील, जिल्हा प्रमुख हर्षल माने आदींसह नगरसेवक व नगरसेविका उपस्थित होते. आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्यासह अधिकारी मात्र या वेळी अनुपस्थित होते.

उपमहापौरांतर्फे सपत्नीक सत्कार

उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांचा सपत्नीक सत्कार केला. त्यांनी ठाकरे यांना चांदीची तलवार भेट दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणीसाठी पाटील यांनी प्रयत्न केले.

भूमीपूजनाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी अनावरणाला येण्याची ग्वाही दिली होती. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात सर्व परवानगी मिळवून त्यांनी पुतळ्याची उभारणी केली. श्री. ठाकरे यांनी आपले वचन पूर्ण केल्याचे मतही श्री. पाटील यांनी या वेळी व्यक्त केले.