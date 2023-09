Jalgaon Crime: भुसावळला एकाच रात्री तिघांची निर्घृण हत्या

Jalgaon Crime : तालुक्यातील कंडारी येथे जुन्या वादातून दोन सख्ख्या भावांची निर्घृण हत्या करण्यात आली; तर त्याच्या काहीच वेळानंतर भुसावळ पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील कुख्यात गुन्हेगार निखिल राजपूत याची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. २) पहाटे उघडकीस आल्यावर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, कंडारीतील खुनानंतर आरोपींवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी नातेवाईक संतप्त झाले होते. दोन्ही वेगवेगळ्या घटनांत संशयितांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. (Brutal murder of three in one night in Bhusawal Jalgaon Crime)

तालुक्यातील कंडारी गावात पूर्ववैमनस्यातून दोन सख्ख्या भावांचा दहा जणांनी मिळून खून केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १) रात्री दहाच्या सुमारास घडली होती. या घटनेत दोन जण गंभीर जखमी आहेत.

दुसऱ्या घटनेत भुसावळ येथील श्रीरामनगर, दत्तनगरमधील निखिल राजपूत याची त्याच्या शालकाने निर्घृण हत्या केली. ही घटना शनिवारी सकाळी उघडकीस आली.

या प्रकरणी बाजारपेठ पोलिसांत, तर कंडारी खून प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकाच रात्री हे खून झाल्याने भुसावळ शहर हादरले असून, गुन्हेगारीने पुन्हा डोके वर काढल्याचे चित्र दिसत आहे.

कुख्यात गुंड निखिल राजपूत हा बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात फरारी असूनही तो शहरात बिनधास्तपणे वावरत होता. यानंतरही पोलिस यंत्रणा कुठे कमकुवत पडली, हे आता तपासावे लागणार आहे.

कंडारीतील घटनेत तिघे ताब्यात

कंडारी गावात फिर्यादीचा चुलत भाऊ शांताराम भोलेनाथ साळुंखे, राकेश भोलेनाथ साळुंखे व घराशेजारी राहणारा मित्र रमेश अशोक इंगळे असे सर्व जण दोन दुचाकीवरून घरून निघून रात्री साडेदहाच्या सुमारास वखारीजवळ पूजा पान सेंटरजवळ आले.

त्याठिकाणी हजर असलेला दीपक छगन तायडे यास ‘तू माझा भाऊ शांताराम याला शिवीगाळ का केली’, असे विचारल्याचा राग आल्याने दीपक तायडे याने त्याच्याजवळील असलेल्या चॉपरने तसेच त्याच्या सोबत असलेले संशयित मनोज श्रवण मोरे, मयूर कोळी, देवा भिल यांनी लोखडी पाइपने तसेच संशयित अमोल कोळी, किरण सपकाळे व त्याच्या सोबत असलेले कंडारी गावातील चार जणांनी लाथा-बुक्क्यांनी व दगडाने मारहाण केली.

या मारहाणीत शांताराम साळुंखे व राकेश साळुंखे यांचा जागीच मृत्यू झाला. विकास साळुंखे, रमेश इंगळे हे दोघे जखमी झाले. त्यांच्यावर गोदावरी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

या खून प्रकरणात एकूण दहा संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, शहर पोलिसांनी तीन संशयितांना रात्री ताब्यात घेतले असून, त्यांची कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक गजानन पडघन यांनी दिली आहे.

भुसावळ खून प्रकरणी एकास अटक

भुसावळ शहरातील श्रीरामनगरमधील नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम झालेले असून, त्या टाकीच्या टेरेसवर असलेल्या सिमेंट स्लॉपच्या मोकळ्या जागेत कुख्यात गुंड निखिल सुरेश राजपूत (वय २९) याचा मध्यरात्री दोन ते तीनच्या सुमारास शालक नीलेश चंद्रकांत ठाकूर (वय २२, रा. कंडारी) याने बहिणीला होणाऱ्या त्रासातून व मेहुण्याचे दुसऱ्या महिलेसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधातून त्याची निर्घृण हत्या केली.

या प्रकरणी बाजारपेठ पोलिसांनी शालक संशयित नीलेश ठाकूर यास अटक केली आहे.

घटनास्थळी सकाळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, तालुका पोलिस ठाण्याचे परीविक्षाधीन अधिकारी सतीश कुलकर्णी, शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गजानन पडघन, बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचे बबन आव्हाड, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नजन किसन पाटील यांनी भेट दिली