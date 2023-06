Jalgaon Crime News : कत्तलीसाठी नेण्यात येणारा बैल ताब्यात

By

Jalgaon Crime News : येथील पोलिसांनी कत्तलीसाठी नेण्यात येणारा बैल वाहनासह ताब्यात घेतला. तारखेडा (ता. पाचोरा) रस्त्याने छोटा हत्ती वाहनातून कत्तलीसाठी बैल नेण्यात येत असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांना मिळाली. (Bull taken for slaughter in police custody jalgaon crime news)

त्यांनी उपनिरीक्षक योगेश गणगे, हवालदार योगेश पाटील व राहुल बेहरे यांना गस्तीसाठी पाठवले असता, राष्ट्रीय महामार्गावरील रेल्वे पुलाजवळ वृंदावन हॉस्पिटलसमोर छोटा हत्ती वाहन (क्रमांक- एम. एच. १९ बीएम ५६१६) अडवून आत पाहणी केली असता, त्यात पांढऱ्या रंगाचा खिल्लारी बैल आढळून आला.

चालकास विचारपूस केली असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने वाहन पोलिस ठाण्यात आणून कारवाई करण्यात आली.

चौकशीत ३० हजार रुपये किमतीचा बैल कत्तलीसाठी नेत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी अरबाज कुरेशी (रा. नगरदेवळा ) याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवुन असून बैल व वाहन ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास हवालदार सचिन निकम करीत आहेत.