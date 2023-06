Jalgaon News : पाचोरा येथे घरफोडी , पावणे तीन लाखांचा ऐवज लंपास

By

Jalgaon News : येथील मोंढाळे रस्त्यावरील सिंधी कॉलनीतील बंद घराचा कडी-कोयंडा तोडून अज्ञात चोरट्यांनी २ लाख ७० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला.पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

सिंधी कॉलनीतील मनीष वाधवानी हे आपल्या कुटुंबीयांसमवेत धुळे येथे गेले होते. बंद घर पाहून चोरट्यांनी डल्ला मारला. (Burglary in Pachora 3 lakhs in lieu of compensation Jalgaon News)

घराचा दरवाजा उघडा असल्याचे शेजारच्यांनी मनीष वाधवानी यांना कळविल्यानंतर ते लगबगीने पाचोरा येथे परतले व घरातील पाहणी केली असता चोरट्यांनी घरातील कपाटातून दोन सोन्याचे कंगन, मणी- मंगळसूत्र, दोन बांगड्या, दोन अंगठ्या, दोन कानातील टॉप्स व ७० हजार रुपये रोख असा २ लाख ७० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याचे स्पष्ट झाले.

मनीष वाधवानी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल मोरे तपास करीत आहेत.

