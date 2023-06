Jalgaon News : शास्त्री नगरात घरफोडी; अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल

Jalgaon News : मुलीकडे गेलेल्या दांपत्याच्या घरी चोरट्यांनी डल्ला मारला असून, ३२ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. अमळनेर शहरातील ढेकू रोडवरील शास्त्रीनगर भागात हरिचंद्र वाडेकर व प्रमिला वाडेकर राहतात.

त्यांची मुलगी सुनीता खैरनार या शहरातीलच मुंदडानगर भागात राहतात. हरिचंद्र वाडेकर व त्यांची पत्नी रविवारी (ता. १८) सायंकाळी त्यांच्या घराला कुलूप लावून त्यांच्या मुलीकडे गेले होते.(Burglary in Shastri Nagar case has been registered against unknown persons Jalgaon Crime News)

सोमवारी (ता. १९) सकाळी सातला हरीचंद्र वाडेकर सकाळी घरी परत आले असता, त्यांना घराचा कडीकोंयडा तुटलेला आढळला.

त्यांनी घरात तपासणी केली असता, कपाटाचे लॉकर तोडून १२ हजार रुपयांची ७ ग्रॅमची सोन्याची चैन, ७ हजार रुपयांची ४ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मणी, २ हजार रुपयांचे १ ग्रॅमचे कानातील दागिने, १ हजार ५०० रुपयांचे चांदीचे ब्रेसलेट, १० हजार रुपयांची रोकड, असे एकूण ३२ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरट्यांंनी चोरून नेला.

याबाबत अमळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार बापू साळुंखे तपास करीत आहेत.