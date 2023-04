Jalgaon Crime News : जळगाव शहरात 3 ठिकाणी घरफोड्या उघड; गस्त ढेपाळल्याने चोरट्यांचा उच्छाद

Jalgaon Crime News : शहरात चोऱ्या- घरफोड्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. उन्हाळी सुट्यांचा काळ असून, शहरातील रेल्वेस्थानक बसस्थानकांवर गर्दी वाढल्याने महिल्यांचे दागिने लांबविण्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत.

त्याचसोबत शहरातील नागरी वस्त्यांमध्ये बंद घरांना लक्ष करत चोरट्यांनी घरफोड्यांचा सपाटाच लावला आहे. शहरात विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत तीन घराफोड्यांच्या गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. (Burglary revealed at 3 places in Jalgaon city Increased number of thieves due to increased patrols Jalgaon Crime News)

जळगाव शहरात सहा पोलिस ठाण्यांसह स्थानिक गुन्हे शाखेचे वाहन- गस्तीपथके आहेत. सण-उत्सवाचा काळ असून, कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी रात्री दहाला दुकाने बंद करण्यात येत असून, पोलिस ठाण्यांचे वाहन रात्री दहा ते साडेअकरापर्यंत दुकाने बंद करण्यात व्यस्त असते.

रात्री अकरा ते पहाटे पाचदरम्यान पोलिस ठाणेनिहाय आणि गुन्हे शाखेची स्वतंत्र पथके गस्तीवर असताना, शहरात चोऱ्या आणि घरफोड्यांचे सत्र वाढले आहे.

शिवाजीनगरात नर्सचे बंद घर फोडले

शिवाजीनगरमधील मारोती मंदिराशेजारील परिचारिका प्रेमलता विनोद तिवारी (वय ४०) यांच्या बंद घरात मंगळवारी (ता. ११) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास चोरट्यांनी प्रवेश करून कपाटातील १५ हजारांची रोकड, दोन मोबाईल, असा २० हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.

याबाबत प्रेमलता तिवारी यांच्या तक्रारीवरून शहर पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार विजय निकुंभ तपास करीत आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

भाडेकरूकडे चोरट्यांचा डल्ला

चाचणी विभागातील अभियंता प्रदीप आबाजी सोरटे (वय ५७) परिवारासह स्टेट बँक कॉलनीत रवींद्र लोटन शिंपी यांच्या घरात भाड्याने राहतात. वरच्या मजल्यावर घरमालक शिंपी यांचे कुटुंब, तर खालच्या मजल्यावर प्रदीप सरोटे राहतात.

बुधवारी (ता. ५) सरोटे दांपत्य गावी गेले होते. चार दिवसांनंतर रविवारी (ता. ९) त्यांचे घरमालक सौ. शिंपी यांनी फोन करून त्यांना तुमच्या घरी चोरी झाल्याचे सांगितले. त्यावरून सोरटे कुटुंबीयांनी घराकडे धाव घेतली.

सोमवारी ते गावाहून परतल्यावर त्यांनी पाहणी केली व घटनेची माहिती रामानंदनगर पोलिसांना दिली. सरोटे यांच्या घराचे मुख्य दाराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सोन्या-चांदीचे दागिने, चांदीच्या देवांच्या मूर्ती, टीव्ही आणि मोबाईल, असे साहित्य लांबविले.

याबाबत रामानंदनगर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक सुशील चौधरी तपास करीत आहे.

नशेमन कॉलनीत उघड्या घरातून रोकड लंपास

मेहरूणच्या नशेमन कॉलनीत हिसाहक इब्राहिम रंगरेज (वय ७०) परिवारासह वास्तव्याला आहेत. सोमवारी (ता. १०) दुपारी तीनच्या सुमारास त्यांचे घर उघडे असताना, चोरट्यांनी घरात प्रवेश केलाव घरातील १५ हजारांची रोकड आणि बँकेचे पासबुक, चेकबुक लंपास केले.

याबाबत हिसाहक रंगरेज यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक हेमंत कळसकर तपास करीत आहे.