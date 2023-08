Jalgaon Crime News : अल्पवयीन मुलांच्या मदतीने घरफोडी; दोन महिला अटकेत

Jalgaon Crime News : अल्पवयीन मुलांच्या मदतीने बजरंग हौसिंग सोसायटीतील रहिवासी वर्षा आगे यांच्या घरात डल्ला मारून चार लाखांचे सोने लांबविले होते. (Burglary with help of minors in jalgaon Crime News)

रामानंदनगर पोलिसांच्या पथकाने अवघ्या २४ तासांत या गुन्ह्याचा छडा लावून अल्पवयीन मुलासह संशयित अश्र्विनी संतोष सोनार (विसपुते), (रा. वाघनगर) व जयश्री नागराज पाटील (रा. देवेंद्रनगर) या दोघींना अटक केली.

त्यांनी हे सोने अमळनेर येथील सराफा व्यावसायिकाला विकले असून, त्याच्याकडून सात तोळे सोने जप्त करण्यात आले आहे.

शहरातील हरीविठ्ठलनगरातील बजरंग हौसिंग सोसायटी येथील रहिवासी वर्षा आगे या कुटुंबीयांसह गावाला केल्या होत्या. त्याचदरम्यान अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने अश्विनी सोनार व जयश्री पाटील यांनी आगे या गावाला गेल्यानंतर त्यांच्या घरात प्रवेश करून कपाटात ठेवलेले चार लाखांचे दागिने चोरून नेले.

गुन्हा दाखल होताच रामानंदनगर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक शिल्पा पाटील यांनी गुन्हे शोध पथकाला सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार पथकाने संशयित चोरटा अल्पवयीन मुलगा असल्याची माहिती मिळताच पथकाने त्याला ताब्यात घेतले.