Jalgaon News : चार एकरवरील ऊस जळून खाक

कजगाव (ता. भडगाव) : येथून जवळच असलेल्या खाजोळा (ता. पाचोरा) शिवारातील शेतात विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे चार एकरवरील ऊस जळून खाक झाल्याची घटना आज दुपारी एकच्या सुमारास घडली. यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला वीज वितरण कंपनी सर्वस्वी जबाबदार असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.

याबाबत माहिती, अशी खाजोळा (ता. पाचोरा) येथील शेतकरी ज्ञानेश्वर हिलाल पाटील यांनी आपल्या चार एकर शेतात ऊस लागवड केली आहे. रविवारी (ता. १५) दुपारी एकच्या सुमारास त्यांच्या शेतांमधून गेलेल्या वीज तारांचे अचानक शॉर्टसर्कीट झाले.(Burn four acres of sugarcane incident caused by an electrical short circuit Ignoring complaint of electricity distribution company Jalgaon News)

ज्यामुळे ठिणग्या उडून शेतातील ऊसाला आग लागली. उसाने पेट घेतल्याचे लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी टॅंकरच्या सहाय्याने पाणी आणून आग आटोक्यात आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. मात्र, आगीची तीव्रता या दरम्यान वाढल्यामुळे संपूर्ण शेतात आग पसरली. ज्यामुळे चार एकरवरील ऊसाने पेट घेतला.

या घटनेमुळे जवळपास चार ते पाच लाखाचे नुकसान झाले. ज्या शेतात ही आग लागली, त्याच्या आजूबाजूला गोरख पाटील यांची केळी बाग व अशोक पाटील यांची मोसंबी लावलेली आहे. या दोन्ही शेतकऱ्यांच्या पिकांना आगीची आस लागल्याने त्यांचेही नुकसान झाले. ज्ञानेश्वर पाटील यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी होत आहे.

विज कंपनीचा कारणीभूत

खाजोळा परिसरातील बऱ्याच शेतांमधून वीज वितरण कंपनीच्या विद्युत तारा गेल्या आहेत. ज्या अक्षरशः लोंबकळत आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांनी वीज कंपनीकडे अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, या तारा उंच करण्यासंदर्भात दखलच घेतली जात नसल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आलेला आहे. मागीलवर्षी देखील शेतकऱ्यांनी तारा उंच करण्याची मागणी केली होती. वास्तविक, वीज कंपनीने या तारा उंच केल्या असत्या तर आजची घटना टळली असती, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे ज्ञानेश्‍वर पाटील यांच्या झालेल्या नुकसानाची जबाबदारी स्विकारुन वीज कंपनीने त्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

"दोन वर्षांपासून ऊस लागवड केली होती. सुरवातीपासून अतिशय कष्ट घेतल्याने ऊस चांगला झाला होता. आता तो काढणीवर आलेला होता. दोन- तीन दिवसात मजूर ऊस तोडणीसाठी शेतावर येणार होते. मात्र, संक्रांतीचा सण आल्याने ऊस तोडणीला उशीर झाला. आजच्या घटनेमुळे माझे तर होत्याचे नव्हते झाले आहे. वीज वितरण कंपनीच माझ्या नुकसानीला जबाबदार असून मला त्यांनी भरपाई द्यावी."

- ज्ञानेश्‍वर पाटील, ऊस उत्पादक शेतकरी, खाजोळा (ता. पाचोरा)

