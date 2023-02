Jalgaon News : विहिरीच्या पाण्यात बुडून ओढरेतील युवतीचा मृत्यू

चाळीसगाव : तालुक्यातील ओढरे येथील वीस वर्षीय युवतीचा विहिरीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २) सकाळी समोर आली आहे. याप्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

तालुक्यातील ओढरे येथील पूजा गबरू राठोड (वय २०) या युवतीचा गावातील एका विहिरीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना सकाळी दहाच्या सुमारास उघडकीला आली आहे. (By drowning in well water Death of a young woman in Other Jalgaon News)

या घटनेची माहिती मिळताच चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले.

तत्पूर्वी या घटनेने ओढरे गावात शोककळा पसरली असून, या ग्लोबल बंजारा अस्तित्व संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष अशोक राठोड यांच्या त्या भगिनी होत.

दरम्यान याप्रकरणी अशोक राठोड यांच्या फिर्यादीवरून चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या निर्देशानुसार भगवान माळी तपास करीत आहे.

