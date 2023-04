Sakal NIE Camp : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी यंदा धमाल मस्ती करणारे शिबिर; ‘सकाळ-एनआयई’तर्फे आयोजन

By

Sakal NIE Camp : दरवर्षाप्रमाणे यंदाही ‘सकाळ- एनआयई’ व चैतन्य हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रमांची मेजवानी व धम्माल मस्तीचे उन्हाळी शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. (camp for school students organized by Sakal NIE from 24 april jalgaon news)

२४ ते २८ एप्रिल, असे पाच दिवस ५ ते १५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी हे शिबिर होणार आहे. पाच दिवस दररोज सकाळी साडेसात ते दुपारी १२ असा शिबिराचा कालावधी असेल. या शिबिरात दररोज योगा, व्यायाम, विविध प्रकारचे नृत्य, बुद्धीला चालना देणारे रंजक खेळ,

विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, व्यक्तिमत्त्व विकासाशी संबंधित उपक्रम, आर्ट ॲन्ड क्राफ्ट प्रशिक्षण, अशा विविध उपक्रम असतील. शिबिरात सहभागी होण्यासाठी २०० रुपये नाममात्र शुल्क असून, नावनोंदणीसाठी एनआयई समन्वयिका हर्षदा नाईक यांच्याशी ८२७५५८८७९१ या भ्रमणध्वनी क्रमांका संपर्क साधावा.

हे आहे आकर्षण

याशिवाय, पक्ष्यांना उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना परळवाटप करण्यात येईल. शिबिरात सहभागी मुलांना गॉगल व आकर्षक भेटवस्तूही देण्यात येतील. शिबिराच्या शेवटच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना सहलीचा आनंद लुटता येणार आहे. शिबिरार्थींना सहभागाचे प्रमाणपत्रही देण्यात येईल.