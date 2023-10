Jalgaon BJP News : भाजपचे ‘फिर एक बार..मोदी सरकार’ अभियान; 100 सुपर वॉरिअर्स नियुक्त

Jalgaon BJP News : भारतीय जनता पक्ष लोकसभेत राज्यात ४५ प्लस खासदार तसेच विधानसभेत महायुतीचे २०० हून अधिक आमदार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

यासाठी ‘फिर एक बार...मोदी सरकार’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. (campaign Phir Ek Baar Modi Sarkar Is being implemented by bjp jalgaon news)

त्यासाठी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात शंभर सुपर वॉरिअर्स नियुक्त करण्यात आले आहे. घरोघरी जावून हे अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी यांनी दिली.

जळगाव येथे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी माजी आमदार स्मिता वाघ, रावेर लोकसभा क्षेत्राचे जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळे, महानगराध्यक्ष उज्ज्वला बेंडाळे,जिल्हा दूध संघ संचालक अरविंद देशमुख, डॉ.राधेश्‍याम चौधरी उपस्थित होते.

श्री. चौधरी म्हणाले, कि राज्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत ४५ प्लस व विधानसभेत २०० प्लस जागा निवडून आणण्याचा संकल्प आहे.

त्यासाठी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात शंभर सुपर वॉरिअर्स नियुक्त करण्यात आले आहेत. ते केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या कामाची माहिती जनतेला देतील. जनतेच्या हितासाठी केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासकीय निर्णयांची माहिती सरल ॲपच्या माध्यमातून देतील, तसेच घरोघरी संपर्क अभियानही राबविण्यात येईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे ५ नोव्हेंबरला जळगावात

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ५ नोव्हेंबरला जळगाव दौऱ्यावर येत असून ते यावेळी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर ते धुळे, नंदुरबार व हिंगोली जिल्हा दौऱ्यावर जातील.