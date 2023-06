Jalgaon News : NEP साठी दोन्ही स्वायत्त महाविद्यालयांची Campus खुली; अंमलबजावणी सुरू

Jalgaon News : शासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी विद्यापीठ स्तरावर सुरू झाली असताना, जळगावातील स्वायत्त असलेल्या केसीई सोसायटीच्या मु. जे. महाविद्यालय व रायसोनी इन्स्टिट्यूटच्या अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन महाविद्यालयात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

या दोन्ही महाविद्यालयांमधील सर्व शाखांमध्ये ५० पेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांचे अध्यापन व संचालन नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार याच शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. (Campus of both autonomous colleges opened for NEP Implementation begins Applicable for all branches above 50 degrees Jalgaon News)

केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी नव्या शैक्षणिक धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवण्याची घोषणा केली. बदलत्या युगात शिक्षणक्षेत्रात प्रभावी बदलाची नांदी, म्हणून या नव्या धोरणाकडे पाहिले जात आहे.

स्पर्धेच्या व तांत्रिक युगात शिक्षण क्षेत्रातील सर्व निकष, माध्यम, गरजा बदलल्याने त्याचा अभ्यास करून सर्वंकष असे हे धोरण बनविण्यात आले आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांकडे दायित्व सोपवून त्यांना दोन वर्षांची मुदतही देण्यात आली.

त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत त्या- त्या राज्यांमध्ये या धोरणाचा प्रचार-प्रसार होऊन विद्यापीठांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू केली आहे.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या अंतर्गत कॅम्पसमधील म्हणजे उमवि प्रशाळांमधील अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून हे धोरण राबविण्यात येत आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात चार प्रशाळांमध्ये या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अध्ययन, अध्यापन करण्यात येईल. नंतर टप्प्याटप्प्याने अन्य अभ्यासक्रमांना ते लागू होईल.

महविद्यालयेही सज्ज

विद्यापीठाशी संलग्न जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांना मात्र हे नवे धोरण राबविण्यासाठी वर्षभराची मुदत देण्यात आली आहे. पुढील वर्षापासून त्यांना हे धोरण लागू करावे लागणार आहे. मात्र, स्वायत्त असलेल्या जळगावातील दोन महाविद्यालयांनी नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी आपले कॅम्पस खुले केले आहे. त्यात केसीई सोसयटीचे मु. जे. महाविद्यालय व रायसोनी इन्स्टिट्यूट या दोघांचा समावेश आहे.

मु.जे.त ५६ पदवींसाठी

केसीई सोसायटीचे मु. जे. महाविद्यालय जळगाव जिल्ह्यातील स्वायत्त होणारे पहिले महाविद्यालय ठरले होते. या महाविद्यालयाने गेल्या वर्षापासूनच नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू केली.

त्यानुसार प्राध्यापकांना प्रशिक्षण, कार्यशाळा, असे उपक्रम राबविण्यात आले. नियोजनानुसार या वर्षापासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. महाविद्यालयातील विविध शाखांतर्गत ५६ पदवी अभ्यासक्रमांसाठी हे धोरण लागू असेल.

रायसोनीतही धोरणाचा अंमल

रायसोनी इन्स्टिट्यूटच्या दोन्ही महाविद्यालयांमध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अंतर्गत जेवढे कोर्सेस चालविले जातात, त्या प्रत्येक कोर्स व अभ्यासक्रमासाठी ते लागू असेल. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा व अध्यापन स्तरावरील सर्व बाबींची पूर्तता झाली आहे.

"नव्या शैक्षणिक धोरणात अनेक आमूलाग्र बदल असून, तीन वर्षांऐवजी चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात प्रत्येक वर्षी प्रमाणपत्र घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडू शकेल. तीन वर्षांनंतर पदवी घेऊन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकेल. करिअरसाठी निवडलेल्या विशेष विषयासोबत अन्य शाखेचा आवडीचा विषय निवडण्याची मुभा असल्याने विद्यार्थी अधिक आनंदाने शिक्षण घेऊ शकतील."

-प्रा. डॉ. एस. एन. भारंबे, प्राचार्य, मु. जे. महाविद्यालय

"स्वायत्त असलेल्या रायसोनी इन्स्टिट्यूटच्या महाविद्यालयांत आम्ही नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यास सुरवात केली आहे. त्यादृष्टीने प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्येही त्याबाबत जनजागृती करण्यात आली आहे. भविष्यातील बदलांचा वेध घेऊन त्यादृष्टीने उपयुक्त असे हे धोरण विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरेल."

-प्रा. डॉ. प्रीती अग्रवाल, संचालिका, रायसोनी इन्स्टिट्यूट