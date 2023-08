Jalgaon News: पावसाळ्यानंतर करणार रस्त्यावर कार्पेट, सिलकोट : आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड

Jalgaon News : महापालिकेतर्फे करण्यात येणारी रस्त्याची कामे पावसाळ्यामुळे थांबविण्यात आलेली आहेत.

पावसाळ्यानंतर कार्पेट, सिलकोट कामे करण्यात येणार आहेत. तोपर्यंत त्यांची अंतीम देयके देण्यात आलेली नाहीत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी ‘सकाळ’ला दिली. (Carpet will be done on the road after monsoon Silkot Commissioner Dr Vidya Gaikwad Jalgaon News)

महापालिकेच्या हद्दीत रस्त्याची कामे करण्यात आली, मात्र त्यावर सीलकोट करण्यात आलेले नाही. असे असतानाही त्यांना देयके अदा करण्यात आलेली आहेत. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते.

त्यावर माहिती देतांना आयुक्त डॉ. गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले आहे की, शहरातील काही रस्ते अमृत योजनेअंतर्गत, तर काही महापालिका फंडातून करण्यात आलेले आहेत.

वल्लभदास वालजी वाचनालासमोरील रस्ता व चांदणी हॉटेलकडील रस्ता अमृत योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याची जबाबदारी अमृतच्या मक्तेदाराची आहे. तर, दूध फेडरेशन ते शिवाजीनगर पूलापर्यंतचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येत आहे.

तसेच, शिवाजीनगरातील टी. टी. साळुंखे चौक ते लाकूड पेठपर्यंतचा रस्ता महापालिकेमार्फत करण्यात येत असून, या रस्त्यावर फक्त एम. पी. एम.चे काम झालेले आहे. त्यावरील बी. एम. सीलकोटचे काम बाकी आहे.

पावसाळ्यामुळे सद्यस्थितीत काम थांबविण्यात आले आहे. तर तहसील कार्यालय रस्ता महापालिका निधीतून नोव्हेंबरमध्ये करण्यात आलेला असून, त्यांची अंतीम देयके झालेली आहेत.

हा रस्ता सुस्थितीत आहे. वैभव कापड दुकानाकडील रस्ता ‘एकॅकप’मधून करण्यात आलेला आहे. तोसुद्धा सुस्थितीत आहे. महापालिका निधीतील शहरातील रस्त्याची कामे पावसाळ्यामुळे थांबविण्यात आलेली आहेत.

पावसाळ्यानंतर कार्यादेशाप्रमाणे बीएम, कार्पेट व सीलकोटची कामे मक्तेदारामार्फत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांची अंतीम बिले करण्यात आलेली नाहीत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.