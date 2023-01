Jalgaon Crime News : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी ब्राम्हणशेवगेत 5 जणांवर गुन्हा

By

मेहुणबारे (जि. जळगाव) : शेतीचा सामूहिक बांध कोरू नका, असे सांगण्यास गेेलेल्या शेतकऱ्याला शिवीगाळ, मारहाण करून त्रास दिल्याच्या कारणातून या शेतकऱ्याने जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना ब्राम्हणशेवगे (ता. चाळीसगाव) येथे घडली आहे.

या प्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पाच जणांविरोधात मेहुणबारे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Case against 5 people in Brahmanshevge for abetting suicide Jalgaon Crime News)

ज्ञानेश्वर शेनपडू पारधी (पवार) (वय ४६) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांची ब्राम्हणशेवगे शिवारात शेती आहे. त्यांच्या शेतीला लागूनच बापूराव दगडू पवार यांचीही शेती आहे. बापूराव पवार हे नेहमी सामूहिक बांध कोरत असल्याने ज्ञानेश्वर पारधी यांचा बऱ्याच दिवसांपासून त्यांच्याशी वाद सुरू होता.

त्यांना समजावून सांगत असताना अधूनमधून शिवीगाळ करून मारहाण तसेच दमदाटी करत होते. दरम्यान, डोण -हिरापूर दरम्यान रस्त्यावर दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास बाभळीच्या झाडाखाली ज्ञानेश्वर पारधी हे जमिनीवर झोपलेल्या अवस्थेत दिसले. त्यांच्या नाकातोंडातून फेस येत होता व बाजूलाच कीटकनाशक विषारी औषधाच्या दोन बाटल्या पडलेल्या होत्या.

त्यांना तत्काळ खासगी वाहनातून चाळीसगावी येथे खासगी दवाखान्यात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत असल्याचे सांगितले. त्यांचा मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात नेऊन विच्छेदन करण्यात आले. सामूहिक शेतीचा बांध कोरू नका म्हणून वेळोवेळी सांगण्यास गेलेल्या ज्ञानेश्वर पारधी यांना पाच जणांनी वेळोवेळी शिवीगाळ करून चापटाबुक्क्यांनी मारहाण करून दमदाटी केली.

या त्रासाला कंटाळून त्यांनी कीटकनाशक विषारी औषध सेवन करून आत्महत्या केली, अशी फिर्याद मृत ज्ञानेश्वर पवार यांचा मुलगा नितीन ज्ञानेश्वर पारधी याने दिल्याने संशयित बापूराव दगडू पवार, गोरख दगडू पवार, मच्छिंद्र दगडू पवार, जालिंदर दगडू पवार (सर्व रा. ब्राम्हणशेवगे) व ज्ञानेश्वर बापूराव पवार (रा. मालेगाव रोड, चाळीसगाव) यांच्याविरोधात मेहुणबारे पोलिस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विष्णू आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश चव्हाणके तपास करीत आहेत.

