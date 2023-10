Crime News : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी ज्वेलर्सच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हा

By

Crime News : येथील एका युवकाने शुक्रवारी (ता. २७) गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी येथील भारती ज्वेलर्सच्या तीन संचालकांविरुद्ध रावेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

येथील कासार गल्लीतील रहिवासी किशोर बाबुराव सैतवाल (वय ४०) हा शहरातील भारती ज्वेलर्समध्ये काम करत होता. त्याने या ज्वेलर्समधून काम सोडले होते. (Case against director of jewellery for abetting suicide jalgaon crime news)

या कारणावरून भारती ज्वेलर्सचे संचालक करण गणवानी, अनुराग गणवानी, महेश गनवाणी यांनी २२ मार्च ते २७ आक्टोबर या दरम्यान किशोर यास वेळोवेळी मोबाईलवरून, प्रत्यक्ष घरी जाऊन मृताचा भाऊ, आई यांच्या मोबाईलवर तसेच काम करत असलेल्या ठिकाणी जाऊन आमच्याकडे कामाला परत ये, नाही तर तुझ्यावर चोरीचा आरोप ठेवून समाजात बदनाम करू व तुला कुठेही काम मिळवू देणार नाही व किशोर याच्या घराजवळ येऊन मारहाण केली.

भारती ज्वेलर्सच्या तिघा संचालकांकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून किशोर याने आज घराच्या छतास दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

याबाबत मृताची आई रत्नाबाई बाबुराव सैतवाल यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भारती ज्वेलर्सच्या तिघा संचालकांविरुद्ध रावेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक कैलास नागरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सचिन नवले, पोलिस कर्मचारी संभाजी बिजागरे तपास करीत आहेत.