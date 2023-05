Jalgaon Crime: प्रक्षोभक भाषणाप्रकरणी अखेर 4 महिन्यांनी गुन्हा दाखल; चव्हाणकेंसह जळगावच्या एकाचा समावेश

Jalgaon Crime : शहरातील जी. एस. मैदानावर हिंदू जनजागृती समितीच्या जाहीर सभेत प्रक्षोभक भाषणातून आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध मंगळवारी (ता. ९) रात्री अकराच्या सुमारास गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Case filed after 4 months in case of provocative speech Including one of Jalgaon with Chavanke Jalgaon Crime)

जिल्हापेठ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदू जनजागृती समितीतर्फे २५ डिसेंबरला जळगाव शहरातील जी. एस. मैदानात जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या जाहीर सभेत दिल्लीतील सुदर्शन न्यूज चॅनलचे संचालक सुरेश चव्हाणके (रा. दिल्ली) आणि प्रशांत जुवेकर (रा. जळगाव) या दोघांनी भाषणातून समाजात तेढ निर्माण होतील, असे आक्षेपार्ह विधान केले, तसेच पोलिसांनी सभेसाठी दिलेल्या अटी शर्तीचे उल्लंघन केले होते.

अखेर चार महिन्यानंतर पोलिस नाईक भरत चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ ठाण्यात प्रशांत जुवेकर आणि सुरेश चव्हाणके या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक गणेश देशमुख तपास करीत आहेत.